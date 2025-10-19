'हमारे पेट पर लात...' राखी सावंत ने Tamannaah Bhatia के आइटम सॉन्ग्स पर कसा तंज
राखी सावंत दुबई से वापस आने के बाद फुल ऑन अपोजीशन मोड में नजर आ रही हैं। हाल ही में फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपने मन की बात शेयर की और फैंस के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने अभिनेत्री तमन्ना भाटिया पर तंज कसा और कहा कि अब हम हीरोइन बनेंगे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राखी सावंत (Rakhi Sawant) पिछले काफी समय से दुबई में रह रही थीं। हाल ही में एक्ट्रेस भारत लौटीं हैं। एक्ट्रेस के काफी सारे वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। अब एक इंटरव्यू में उन्होंने अभिनेत्री तमन्ना भाटिया पर तंज कसा है।
इस पर बोलते हुए राखी ने खुद को बॉलीवुड की ओजी आइटम गर्ल बताया और कहा कि अब अभिनेत्रियां उनसे प्रेरणा लेकर आइटम नंबर कर रही हैं।
उसका किरयर नहीं चला - राखी
फिल्मीज्ञान को दिए एक इंटरव्यू में राखी ने प्रशंसकों को जवाब देते हुए कहा कि आइटम गानों में तमन्ना के साथ वैसी चमक नहीं है जैसी उनके साथ हुआ करती थी। उन्होंने कहा, "ये लोग हम लोगों को देख-देख कर आइटम सॉन्ग करना सीख गए। ये पहले हीरोइन बनना चाहते थे, जब इनका हीरोइन में करियर नहीं चला, तो इन्हें हमारे पेट पर लात मार के आइटम सॉन्ग करने लग गए। शरम करो! ओजी तो हम ही हैं। और हम अब हीरोइन बनेंगे।"
आदिल दुर्रानी पर दर्ज कराई थी एफआईआर
बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राखी द्वारा अपने पूर्व पति आदिल खान दुर्रानी के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों ने आपसी सहमति से अपने विवाद सुलझा लिए हैं। जस्टिस रेवती मुवेद डेरे और जस्टिस संदेश पाटिल की बेंच ने कहा कि सावंत और दुर्रानी के बीच विवाद उनके वैवाहिक संबंधों के कारण पैदा हुआ था।
राखी सावंत ने पूर्व पति पर लगाए थे आरोप
राखी सावंत ने पहले ओशिवारा पुलिस स्टेशन में आदिल पर आपराधिक धमकी, उत्पीड़न और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई थी। दुर्रानी ने अंबोली पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि सावंत ने उनके कुछ अश्लील वीडियो उनके दोस्तों को भेजकर उनकी मानहानि की है। अदालत ने दोनों प्राथमिकी रद्द कर दीं।
राखी सावंत हाल ही में टीवी शो पति, पत्नी और पंगा में नजर आई थीं। 46 वर्षीय अभिनेत्री ने बिग बॉस 19 के मौजूदा सीजन में शामिल होने का भी हिंट दिया था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी भी बाकी है।
