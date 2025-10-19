'हमारे पेट पर लात...' राखी सावंत ने Tamannaah Bhatia के आइटम सॉन्ग्स पर कसा तंज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राखी सावंत (Rakhi Sawant) पिछले काफी समय से दुबई में रह रही थीं। हाल ही में एक्ट्रेस भारत लौटीं हैं। एक्ट्रेस के काफी सारे वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। अब एक इंटरव्यू में उन्होंने अभिनेत्री तमन्ना भाटिया पर तंज कसा है।

इस पर बोलते हुए राखी ने खुद को बॉलीवुड की ओजी आइटम गर्ल बताया और कहा कि अब अभिनेत्रियां उनसे प्रेरणा लेकर आइटम नंबर कर रही हैं। उसका किरयर नहीं चला - राखी फिल्मीज्ञान को दिए एक इंटरव्यू में राखी ने प्रशंसकों को जवाब देते हुए कहा कि आइटम गानों में तमन्ना के साथ वैसी चमक नहीं है जैसी उनके साथ हुआ करती थी। उन्होंने कहा, "ये लोग हम लोगों को देख-देख कर आइटम सॉन्ग करना सीख गए। ये पहले हीरोइन बनना चाहते थे, जब इनका हीरोइन में करियर नहीं चला, तो इन्हें हमारे पेट पर लात मार के आइटम सॉन्ग करने लग गए। शरम करो! ओजी तो हम ही हैं। और हम अब हीरोइन बनेंगे।"

यह भी पढ़ें- एक्‍ट्रेस Nia Sharma ने खरीदी नई Mercedes AMG, सोशल मीडिया पर पोस्‍ट वायरल आदिल दुर्रानी पर दर्ज कराई थी एफआईआर बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राखी द्वारा अपने पूर्व पति आदिल खान दुर्रानी के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों ने आपसी सहमति से अपने विवाद सुलझा लिए हैं। जस्टिस रेवती मुवेद डेरे और जस्टिस संदेश पाटिल की बेंच ने कहा कि सावंत और दुर्रानी के बीच विवाद उनके वैवाहिक संबंधों के कारण पैदा हुआ था।