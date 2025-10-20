Samantha Ruth Prabhu के लिए बेहद खास रही दीवाली, NGO के बच्चों के साथ किया सेलिब्रेशन
बॉलीवुड और टीवी जगत के स्टार्स ने सोशल मीडिया पर दीवाली के खास मौके पर बधाईयां दी हैं, तो वही कईयों ने दीवाली पार्टी की है। लेकिन एक एक्ट्रेस ऐसी है जिन्होंने दीवाली के मौके पर कुछ अलग अंदाज में इसे सेलिब्रेट किया है और ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि समांथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) हैं।
दरअसल समांथा रुथ प्रभु अक्सर अपनी फिल्मों और अपने फैशन-स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। लेकिन समांथा का एक और रूप है जो फैंस को खूब पसंद आता है और वो रूप है सादगी वाला रूप। दरअसल समांथा जितना सादगी भरा जीवन जीती हैं, वो फैंस को काफी पसंद आती है। ऐसे में दीवाली के खास मौके पर समांथा ने इस बार इसे NGO में सेलिब्रेट किया है। समांथा ने दीवाली के खास मौके पर इसे NGO जाकर मनाया है। जिसकी तस्वीरें खुद समांथा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। समांथा ने सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें साफ नजर आ रहा है कि वो कैसे दीवाली को बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं।
बच्चों ने समांथा को दिया सरप्राइज
समांथा ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें दिख रहा है कि कई बच्चों के साथ समांथा दिये जलाती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा समांथा के लिए बच्चों ने खास परफॉर्म भी किया है। समांथा के गानों पर बच्चों ने परफॉर्म किया और समांथा को सरप्राइज दिया। समांथा भी इस दौरान बेहद खिलखिलाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा बच्चों ने समांथा के नाम को फूलों से लिखा है, जो भी इसमें साफ दिख रहा है। इसके अलावा समांथा ने बच्चों के साथ गेम्स खेले हैं और उनके साथ खूब मस्ती की है। समाथा ने अपनी इन तस्वीरों के साथ एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने NGO को धन्यवाद दिया और अपनी खुशी जाहिर की है। अब समांथा की ये तस्वीरें फैंस को काफी पसंद आ रही हैं और लोग इन पर खूब प्यार बरसा रहे हैं।
आपको बता दें कि समांथा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। साउथ फिल्मों का वो जाना माना नाम हैं, वहीं बॉलीवुड में भी वो कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं, जिसकी चर्चा अक्सर होती रहती है। समांथा फिलहाल राज और डीके की फिल्म रक्त ब्रह्मांड में काम कर रही हैं, जिसमें समांथा के साथ आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, वामिका गब्बी और जयदीप अहलावत भी हैं।
