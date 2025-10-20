Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Samantha Ruth Prabhu के लिए बेहद खास रही दीवाली, NGO के बच्चों के साथ किया सेलिब्रेशन

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 05:31 PM (IST)

    बॉलीवुड और टीवी जगत के स्टार्स ने सोशल मीडिया पर दीवाली के खास मौके पर बधाईयां दी हैं, तो वही कईयों ने दीवाली पार्टी की है। लेकिन एक एक्ट्रेस ऐसी है जिन्होंने दीवाली के मौके पर कुछ अलग अंदाज में इसे सेलिब्रेट किया है और ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि समांथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    बच्चों के साथ समांथा ने मनाई दीवाली

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. दिवाली (Diwali 2025) का जश्न पूरे देश में देखने को मिल रहा है। वहीं बॉलीवुड के सितारे भी दिवाली के खास त्यौहार को मनाने में जुटे हुए हैं। हर स्टार दिवाली के खास त्यौहार को अपने अपने ढंग से सेलिब्रेट कर रहा है। इसी बीच बॉलीवुड और टीवी जगत के स्टार्स ने सोशल मीडिया पर दीवाली के खास मौके पर बधाईयां दी हैं, तो वही कईयों ने दीवाली पार्टी की है। लेकिन एक एक्ट्रेस ऐसी है जिन्होंने दीवाली के मौके पर कुछ अलग अंदाज में इसे सेलिब्रेट किया है और ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि समांथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल समांथा रुथ प्रभु अक्सर अपनी फिल्मों और अपने फैशन-स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। लेकिन समांथा का एक और रूप है जो फैंस को खूब पसंद आता है और वो रूप है सादगी वाला रूप। दरअसल समांथा जितना सादगी भरा जीवन जीती हैं, वो फैंस को काफी पसंद आती है। ऐसे में दीवाली के खास मौके पर समांथा ने इस बार इसे NGO में सेलिब्रेट किया है। समांथा ने दीवाली के खास मौके पर इसे NGO जाकर मनाया है। जिसकी तस्वीरें खुद समांथा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। समांथा ने सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें साफ नजर आ रहा है कि वो कैसे दीवाली को बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं।

    यह भी पढ़ें- Diwali पर जब पटाखों से जला Amitabh Bachchan का हाथ, फिर ऐसे की थी फिल्म की शूटिंग!

     

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl)

    बच्चों ने समांथा को दिया सरप्राइज
    समांथा ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें दिख रहा है कि कई बच्चों के साथ समांथा दिये जलाती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा समांथा के लिए बच्चों ने खास परफॉर्म भी किया है। समांथा के गानों पर बच्चों ने परफॉर्म किया और समांथा को सरप्राइज दिया। समांथा भी इस दौरान बेहद खिलखिलाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा बच्चों ने समांथा के नाम को फूलों से लिखा है, जो भी इसमें साफ दिख रहा है। इसके अलावा समांथा ने बच्चों के साथ गेम्स खेले हैं और उनके साथ खूब मस्ती की है। समाथा ने अपनी इन तस्वीरों के साथ एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने NGO को धन्यवाद दिया और अपनी खुशी जाहिर की है। अब समांथा की ये तस्वीरें फैंस को काफी पसंद आ रही हैं और लोग इन पर खूब प्यार बरसा रहे हैं।

    आपको बता दें कि समांथा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। साउथ फिल्मों का वो जाना माना नाम हैं, वहीं बॉलीवुड में भी वो कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं, जिसकी चर्चा अक्सर होती रहती है। समांथा फिलहाल राज और डीके की फिल्म रक्त ब्रह्मांड में काम कर रही हैं, जिसमें समांथा के साथ आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, वामिका गब्बी और जयदीप अहलावत भी हैं।

    यह भी पढ़ें- 'दीया बाती और हम' की एक्ट्रेस ले चुकी है संन्यास, धर्म की राह पर चली 'संध्या बींदणी' की जेठानी!