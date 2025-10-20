Samantha Ruth Prabhu के लिए बेहद खास रही दीवाली, NGO के बच्चों के साथ किया सेलिब्रेशन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. दिवाली (Diwali 2025) का जश्न पूरे देश में देखने को मिल रहा है। वहीं बॉलीवुड के सितारे भी दिवाली के खास त्यौहार को मनाने में जुटे हुए हैं। हर स्टार दिवाली के खास त्यौहार को अपने अपने ढंग से सेलिब्रेट कर रहा है। इसी बीच बॉलीवुड और टीवी जगत के स्टार्स ने सोशल मीडिया पर दीवाली के खास मौके पर बधाईयां दी हैं, तो वही कईयों ने दीवाली पार्टी की है। लेकिन एक एक्ट्रेस ऐसी है जिन्होंने दीवाली के मौके पर कुछ अलग अंदाज में इसे सेलिब्रेट किया है और ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि समांथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) हैं।

