Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Diwali पर जब पटाखों से जला Amitabh Bachchan का हाथ, फिर ऐसे की थी फिल्म की शूटिंग!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 04:59 PM (IST)

    बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी Diwali को बड़े अच्छे से मनाते हैं। आलम ये है कि बिग बी इस फेस्टिवल को ऐसे मनाते हैं कि एक बार को तो वो अपना हाथ ही जला बैठे थे। जी हां, दिवाली पर एक बार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपने हाथ को जला बैठे थे, जिसके बाद उन्हें फिल्म की शूटिंग करने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था।

    prefferd source google
    Hero Image

    जब पटाखों से जले अमिताभ बच्चन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. दिवाली (Diwali 2025) का जश्न हर तरफ हो रहा है। वहीं बॉलीवुड के कई सितारे भी इस त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी इस त्यौहार बड़े अच्छे से मनाते हैं। आलम ये है कि बिग बी इस फेस्टिवल को ऐसे मनाते हैं कि एक बार को तो वो अपना हाथ ही जला बैठे थे। जी हां, दिवाली पर एक बार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपने हाथ को जला बैठे थे, जिसके बाद उन्हें फिल्म की शूटिंग करने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटाखों से जला अमिताभा का हाथ
    दरअसल वो साल 1984 का था, जब महानायक अपनी दो फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। इसमें पहली फिल्म थी शराबी और दूसरी थी इंकलाब। इन दोनों ही फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही दिवाली पड़ी थी। उस वक्त अमिताभ बच्चन को दिवाली का आज जैसा शौक है, वैसा ही था। उसी वक्त अमिताभ ने दिवाली पर खूब पटाखे फोड़े थे। इसी दौरान उनके हाथ में चोट लग गई। अमिताभ का हाथ पटाखों की वजह से जल गया था। जब वो फिल्म के सेट पर गए तो हाथ जला हुआ था। ऐसे में फिल्म शराबी के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने उन्हें सुझाव दिया कि वो अपना हाथ पैंट के जेब में डालकर छिपा लें। अमिताभ ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद जब फिल्म आई तो उनका स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। कोट-पहने अमिताभ जेब में हाथ डालकर जब स्क्रीन पर दिखे तो लोगों ये खूब पसंद आया। इसके अलावा फिल्म इंकलाब में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। इस दौरान उन्होंने अपने हाथ को रूमाल से लपेटा था और ये भी एक स्टाइल बन गया था।

    यह भी पढ़ें- 'दीया बाती और हम' की एक्ट्रेस ले चुकी है संन्यास, धर्म की राह पर चली 'संध्या बींदणी' की जेठानी!

    Amit

    व्लॉग में अमिताभ ने बताया पूरा किस्सा
    एक बार खुद अमिताभ ने इस बात का जिक्र अपने व्लॉग के जरिए किया था। अमिताभ ने अपने व्लॉग में लिखा कि, 'काम जारी रहा। स्टाइल के लिए मैंने अपना हाथ रुमाल में लपेट लिया। लेकिन, इस बीच हमारा काम जारी रहा, जो कि जारी रहना चाहिए था। पहली 'मद्रास प्रोडक्शन' की फिल्म और दूसरी 'शराबी' थी। दोनों ही फिल्मों के लिए पर्दे के पीछे की कहानियां शानदार रहीं, लेकिन अब उनके बारे में बात करना सही नहीं रहेगा।' इसके बाद अमिताभ को करीब 2 महीनों तक इस चोट का सामना करना पड़ा था और उन्हें काफी दिक्कतें भी आईं थीं।

    आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और उनका परिवार सालों से दिवाली को बड़े ही धूमधाम से मनाता आ रहा है। यहां तक कि अमिताभ अपने बंगले में भी दिवाली के मौके पर पार्टी रखते हैं, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे शामिल होते हैं।

    यह भी पढ़ें- दिवाली पर जब शाहरुख-अजय में हुई थी जंग, एक फिल्म ने दोनों को बना दिया था दुश्मन!