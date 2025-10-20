Diwali पर जब पटाखों से जला Amitabh Bachchan का हाथ, फिर ऐसे की थी फिल्म की शूटिंग!
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी Diwali को बड़े अच्छे से मनाते हैं। आलम ये है कि बिग बी इस फेस्टिवल को ऐसे मनाते हैं कि एक बार को तो वो अपना हाथ ही जला बैठे थे। जी हां, दिवाली पर एक बार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपने हाथ को जला बैठे थे, जिसके बाद उन्हें फिल्म की शूटिंग करने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था।
पटाखों से जला अमिताभा का हाथ
दरअसल वो साल 1984 का था, जब महानायक अपनी दो फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। इसमें पहली फिल्म थी शराबी और दूसरी थी इंकलाब। इन दोनों ही फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही दिवाली पड़ी थी। उस वक्त अमिताभ बच्चन को दिवाली का आज जैसा शौक है, वैसा ही था। उसी वक्त अमिताभ ने दिवाली पर खूब पटाखे फोड़े थे। इसी दौरान उनके हाथ में चोट लग गई। अमिताभ का हाथ पटाखों की वजह से जल गया था। जब वो फिल्म के सेट पर गए तो हाथ जला हुआ था। ऐसे में फिल्म शराबी के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने उन्हें सुझाव दिया कि वो अपना हाथ पैंट के जेब में डालकर छिपा लें। अमिताभ ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद जब फिल्म आई तो उनका स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। कोट-पहने अमिताभ जेब में हाथ डालकर जब स्क्रीन पर दिखे तो लोगों ये खूब पसंद आया। इसके अलावा फिल्म इंकलाब में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। इस दौरान उन्होंने अपने हाथ को रूमाल से लपेटा था और ये भी एक स्टाइल बन गया था।
व्लॉग में अमिताभ ने बताया पूरा किस्सा
एक बार खुद अमिताभ ने इस बात का जिक्र अपने व्लॉग के जरिए किया था। अमिताभ ने अपने व्लॉग में लिखा कि, 'काम जारी रहा। स्टाइल के लिए मैंने अपना हाथ रुमाल में लपेट लिया। लेकिन, इस बीच हमारा काम जारी रहा, जो कि जारी रहना चाहिए था। पहली 'मद्रास प्रोडक्शन' की फिल्म और दूसरी 'शराबी' थी। दोनों ही फिल्मों के लिए पर्दे के पीछे की कहानियां शानदार रहीं, लेकिन अब उनके बारे में बात करना सही नहीं रहेगा।' इसके बाद अमिताभ को करीब 2 महीनों तक इस चोट का सामना करना पड़ा था और उन्हें काफी दिक्कतें भी आईं थीं।
आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और उनका परिवार सालों से दिवाली को बड़े ही धूमधाम से मनाता आ रहा है। यहां तक कि अमिताभ अपने बंगले में भी दिवाली के मौके पर पार्टी रखते हैं, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे शामिल होते हैं।
