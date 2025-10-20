Diwali पर जब पटाखों से जला Amitabh Bachchan का हाथ, फिर ऐसे की थी फिल्म की शूटिंग!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. दिवाली (Diwali 2025) का जश्न हर तरफ हो रहा है। वहीं बॉलीवुड के कई सितारे भी इस त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी इस त्यौहार बड़े अच्छे से मनाते हैं। आलम ये है कि बिग बी इस फेस्टिवल को ऐसे मनाते हैं कि एक बार को तो वो अपना हाथ ही जला बैठे थे। जी हां, दिवाली पर एक बार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपने हाथ को जला बैठे थे, जिसके बाद उन्हें फिल्म की शूटिंग करने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था।

पटाखों से जला अमिताभा का हाथ

दरअसल वो साल 1984 का था, जब महानायक अपनी दो फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। इसमें पहली फिल्म थी शराबी और दूसरी थी इंकलाब। इन दोनों ही फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही दिवाली पड़ी थी। उस वक्त अमिताभ बच्चन को दिवाली का आज जैसा शौक है, वैसा ही था। उसी वक्त अमिताभ ने दिवाली पर खूब पटाखे फोड़े थे। इसी दौरान उनके हाथ में चोट लग गई। अमिताभ का हाथ पटाखों की वजह से जल गया था। जब वो फिल्म के सेट पर गए तो हाथ जला हुआ था। ऐसे में फिल्म शराबी के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने उन्हें सुझाव दिया कि वो अपना हाथ पैंट के जेब में डालकर छिपा लें। अमिताभ ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद जब फिल्म आई तो उनका स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। कोट-पहने अमिताभ जेब में हाथ डालकर जब स्क्रीन पर दिखे तो लोगों ये खूब पसंद आया। इसके अलावा फिल्म इंकलाब में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। इस दौरान उन्होंने अपने हाथ को रूमाल से लपेटा था और ये भी एक स्टाइल बन गया था।