    Aneet Padda के हाथ लगी इतनी बड़ी फिल्म, देखती रह गईं कियारा-आलिया!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 12:05 PM (IST)

    बॉलीवुड में इस साल फिल्म 'सैयारा' (Saiyaara) का दमखम खूब देखने को मिला है। ये फिल्म इस साल की बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। बड़ी बात ये है कि इस फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं था। फिल्म में अहान पांडे (Ahaan Pandey) और अनीत पड्डा (Aneet Padda) नजर आए। ये दोनों की पहली फिल्म थी और इसी फिल्म से दोनों ने डेब्यू किया था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉंस मिला था। वही अनीत पड्डा के हाथ अब एक और बड़ी फिल्म लग गई है। 

    Hero Image

    अनीत पड्डा के हाथ लगी इतनी बड़ी फिल्म

    शक्ति शालिनी में नजर आएंगी अनीत पड्डा
    मैडॉक फिल्म्स (Maddock Films) इस वक्त सक्सेस के सातवें आसमान पर है। इस बैनर तले ऐसी ऐसी फिल्में आ रही हैं, जिसे दर्शक भर-भरकर प्यार दे रहे हैं। स्त्री हो भेड़िया हो या फिर मुंज्या हो। इन फिल्मों को दर्शकों ने खूब प्यार दिया है और इस दीवाली पर हाल ही में थामा रिलीज हुई है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना नजर आए हैं। इसी बीच अब थामा (Thamma) के आने के बाद एक और नया धमाका हो गया है और वो धमाका फिल्म 'शक्ति शालिनी' (Shakti Shalini) को लेकर। मैडॉक की अगली फिल्म शक्ति शालिनी में अनीत पड्डा नजर आएंगी। थामा की रिलीज के साथ ही ये स्पेशल अनाउंसमेंट की गई है और ये अनाउंसमेंट थिएट्रिकल रिलीज के साथ ही हुई है। इसके साथ ही कंफर्म हो गया है कि शक्ति शालिनी में लीड रोल अनीत पड्डा प्ले करेंगीं। फिल्म 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी।

     

    आपको बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म शक्ति शालिनी में कियारा आडवाणी (Kiara Advani) नजर आएंगी। हालांकि अब अनीत की एंट्री से साफ हो गया है कि कियारा का पत्ता कट चुका है और एक फिल्म पुरानी अनीत ने ये बड़ी बाजी मार ली है। अब देखना ये है कि अनीत आने वाले वक्त में और क्या क्या धमाका करने वाली हैं।

