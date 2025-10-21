Aneet Padda के हाथ लगी इतनी बड़ी फिल्म, देखती रह गईं कियारा-आलिया!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड में इस साल फिल्म 'सैयारा' (Saiyaara) का दमखम खूब देखने को मिला है। ये फिल्म इस साल की बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। बड़ी बात ये है कि इस फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं था। फिल्म में अहान पांडे (Ahaan Pandey) और अनीत पड्डा (Aneet Padda) नजर आए। ये दोनों की पहली फिल्म थी और इसी फिल्म से दोनों ने डेब्यू किया था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉंस मिला था। फिल्म बॉक्स पर तो हिट हुई ही इसके साथ ही फिल्म में अनीत और अहान की जोड़ी का जादू भी खूब चला। दोनों की कैमिस्ट्री इतनी लाजवाब थी कि दोनों को देखकर फैंस की आंखों से आंसू तक निकले हैं। अब लीजिए इस फिल्म के बाद अनीत पड्डा की किस्मत चमक गई है और अनीत को एक और बड़ी फिल्म मिल गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें