Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection: पहले दिन थामा पर भारी पड़ेगी हर्षवर्धन राणे की फिल्म, एडवांस में की तगड़ी कमाई
Ek Deewane Ki Deewaniyat Advance Box Office Collection: दीवाली के एक दिन बाद 'एक दीवाने की दीवानियत' और 'थामा' फिल्में रिलीज हो रही हैं। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा अभिनीत 'एक दीवाने की दीवानियत' को कम शो मिलने के बावजूद एडवांस बुकिंग में शानदार रिस्पॉन्स मिला है। जानिए फिल्म का एडवांस कलेक्शन।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Ek Deewane Ki Deewaniyat Advance Collection: दीवाली वीक में सिनेमाघर भी दर्शकों से खचाखच भरे रहने वाले हैं। एक दिन में दो-दो फिल्में रिलीज होने वाली हैं- थामा (Thamma) और एक दीवाने की दीवानियत। दोनों ही फिल्मों के बीच बड़ा क्लैश होगा।
एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) और सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) लीड रोल में हैं। फिल्म को लेकर काफी समय से बज बना हुआ है और एडवांस बुकिंग को देखते हुए माना जा रहा है कि यह बॉक्स ऑफिस पर थामा को जबरदस्त टक्कर दे सकती है।
एक दीवाने की दीवानियत का एडवांस कलेक्शन
मिलाप एंड मिलान जावेरी निर्देशित एक दीवाने की दीवानियत 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को थामा से तीन गुना कम शोज मिले हैं, लेकिन कमाई में धमाल मचा रही है। सैकनिल्क के मुताबिक, हर्षवर्धन राणे स्टारर मूवी को 3619 शोज मिले हैं और अभी तक इसके 23366 शोज बिक चुके हैं।
बात करें कमाई की तो एक दीवाने की दीवानियत ने अभी तक बिना ब्लॉक सीट्स के 65 लाख रुपये से ऊपर कमाई कर ली है। वहीं, ब्लॉक सीट्स के साथ फिल्म की एडवांस कमाई 1.75 करोड़ रुपये हो गई है।
थामा को टक्कर देगी हर्षवर्धन राणे की मूवी?
एक दीवाने की दीवानियत थामा की तुलना में कम कमाई कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह हर्षवर्धन की मूवी को कम शोज मिलना है। थामा को 10 हजार से ज्यादा शोज मिले हैं। इस फिल्म ने पहले दिन के लिए अभी तक 5 करोड़ रुपये से ऊपर का कारोबार कर लिया है। अब देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन दोनों मूवीज में से कौन बाजी मारेगा।
हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने पीवीआर आइनॉक्स पर उनके साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि थामा की तुलना में उन्हें कम शोज मिले हैं।
