Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection: पहले दिन थामा पर भारी पड़ेगी हर्षवर्धन राणे की फिल्म, एडवांस में की तगड़ी कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Ek Deewane Ki Deewaniyat Advance Collection: दीवाली वीक में सिनेमाघर भी दर्शकों से खचाखच भरे रहने वाले हैं। एक दिन में दो-दो फिल्में रिलीज होने वाली हैं- थामा (Thamma) और एक दीवाने की दीवानियत। दोनों ही फिल्मों के बीच बड़ा क्लैश होगा।

एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) और सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) लीड रोल में हैं। फिल्म को लेकर काफी समय से बज बना हुआ है और एडवांस बुकिंग को देखते हुए माना जा रहा है कि यह बॉक्स ऑफिस पर थामा को जबरदस्त टक्कर दे सकती है।