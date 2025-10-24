Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection: फिल्म ने तीन दिन में निकाला बजट, बड़े बैनर वाली 'थामा' के छूटे पसीने
Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 4: हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत 'थामा' जैसी फिल्म से भिड़ंत के बावजूद लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। 'एक दीवाने की दीवानियत' ने अपना बजट निकाल लिया है और जल्द ही हिट होने वाली है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली के मौके पर दो फिल्में रिलीज हुईं। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा और हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की एक दीवाने की दीवानियत। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की।
मिलाप जावेरी ने लिखी है फिल्म की कहानी
मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित यह रोमांटिक ड्रामा 21 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई थी। छुट्टी वाला वीकेंड होने की वजह से फिल्म को दर्शकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। फिल्म देखने के लिए लोग सिनेमाघरों में भीड़ लगा रहे हैं। हर्षवर्धन राणे ने 2016 में फिल्म 'सनम तेरी कसम' से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई।
इन फिल्मों में काम कर चुके हैं हर्षवर्धन
इसके बाद उन्होंने कई और फिल्में कीं, जिनमें 'पलटन', 'दंगे और सावी' जैसी थिएटर रिलीज़ और 'तैश', 'हसीन दिलरुबा', 'तारा बनाम बिलाल' और 'द मिरांडा ब्रदर्स' जैसी ओटीटी फिल्में शामिल हैं, लेकिन इनमें से कोई भी दर्शकों के बीच अपनी छाप नहीं छोड़ पाई। दिलचस्प बात यह है कि 2025 में उनकी पहली हिंदी फिल्म 'सनम तेरी कसम' सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई और भारत में लगभग 50 करोड़ रुपये की कमाई की।
कितना रहा फिल्म का कलेक्शन?
इस बीच 25 से 30 करोड़ रुपये के बजट में बनी एक दीवाने की दीवानियत ने मात्र तीन दिनों में ही अपना बजट निकाल लिया है। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 10.10 करोड़ का कलेक्शन किया। दूसरे दिन ये आंकड़ा 8.88 और तीसरे दिन 7.10 करोड़ रुपये पर आकर रुका। वहीं तीसरे दिन खबर लिखे जाने तक इसका कलेक्शन 1.76 करोड़ रुपये पहुंच गया है। इस हिसाब से फिल्म ने कुल चार दिनों में 27.84 करोड़ रुपये जमा कर लिए।
क्या है फिल्म की कहानी?
फिल्म की कहानी विक्रमादित्य भोंसले नामक एक राजनेता की है जिसे पहली नजर में ही अभिनेत्री अदा (सोनम बाजवा) से दीवानियत वाला प्यार हो जाता है। जल्द ही ये प्रेम जुनून में बदल जाता है। जैसे-जैसे उनका रिश्ता इच्छा और विनाश के बीच झूलता है, फिल्म प्रेम के भीतर शक्ति, अहंकार और भावनात्मक नियंत्रण की जटिलताओं को उजागर करने का प्रयास करती है।
