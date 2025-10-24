Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection: फिल्म ने तीन दिन में निकाला बजट, बड़े बैनर वाली 'थामा' के छूटे पसीने

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली के मौके पर दो फिल्में रिलीज हुईं। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा और हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की एक दीवाने की दीवानियत। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मिलाप जावेरी ने लिखी है फिल्म की कहानी मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित यह रोमांटिक ड्रामा 21 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई थी। छुट्टी वाला वीकेंड होने की वजह से फिल्म को दर्शकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। फिल्म देखने के लिए लोग सिनेमाघरों में भीड़ लगा रहे हैं। हर्षवर्धन राणे ने 2016 में फिल्म 'सनम तेरी कसम' से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई।

कितना रहा फिल्म का कलेक्शन? इस बीच 25 से 30 करोड़ रुपये के बजट में बनी एक दीवाने की दीवानियत ने मात्र तीन दिनों में ही अपना बजट निकाल लिया है। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 10.10 करोड़ का कलेक्शन किया। दूसरे दिन ये आंकड़ा 8.88 और तीसरे दिन 7.10 करोड़ रुपये पर आकर रुका। वहीं तीसरे दिन खबर लिखे जाने तक इसका कलेक्शन 1.76 करोड़ रुपये पहुंच गया है। इस हिसाब से फिल्म ने कुल चार दिनों में 27.84 करोड़ रुपये जमा कर लिए।