Thamma Collection Day 3: 'दीवाने' के आगे 'थामा' का राज, भाई दूज पर फिल्म की कमाई में बड़ा उलटफेर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ सालों में दिनेश विजन की मैडॉक फिल्म्स अपने हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी के साथ बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। हाल ही में आयुष्मान खुराना स्टारर मूवी थामा (Thamma) रिलीज हुई जिसने बंपर ओपनिंग की।

21 अक्टूबर को थामा हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर मूवी एक दीवाने की दीवानियत के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई। एक दीवाने की दीवानियत से ज्यादा बज थामा का था। आदित्य सरपोतदार के निर्देशन में बनी फिल्म से काफी उम्मीद थी और पहले दिन यह उम्मीदों पर खरी भी उतरी लेकिन अब कहानी पलट गई है।

बॉक्स ऑफिस पर फीका पड़ रहा थामा का चार्म? थामा का जिस तरह बज था, उसे देखते हुए फिल्म का कलेक्शन दिन ब दिन बढ़ना चाहिए था। मगर फिल्म का कारोबार बढ़ने की बजाय घट रहा है। भाई दूज के मौके पर फिल्म का बिजनेस काफी कम हुआ। पहले दिन 25 करोड़ रुपये से कमाने वाली थामा ने दूसरे दिन 18.6 करोड़ रुपये कमाया था।