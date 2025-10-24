Language
    Thamma Collection Day 3: 'दीवाने' के आगे 'थामा' का राज, भाई दूज पर फिल्म की कमाई में बड़ा उलटफेर

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 09:37 AM (IST)

    Thamma Day 3 Box Office Collection: आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म थामा ने पहले दिन अच्छी ओपनिंग की थी और दूसरे दिन भी कमाई सही थी। मगर तीसरे दिन इस फिल्म ने शॉकिंग कलेक्शन किया है।

    Hero Image

    थामा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ सालों में दिनेश विजन की मैडॉक फिल्म्स अपने हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी के साथ बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। हाल ही में आयुष्मान खुराना स्टारर मूवी थामा (Thamma) रिलीज हुई जिसने बंपर ओपनिंग की।

    21 अक्टूबर को थामा हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर मूवी एक दीवाने की दीवानियत के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई। एक दीवाने की दीवानियत से ज्यादा बज थामा का था। आदित्य सरपोतदार के निर्देशन में बनी फिल्म से काफी उम्मीद थी और पहले दिन यह उम्मीदों पर खरी भी उतरी लेकिन अब कहानी पलट गई है।

    बॉक्स ऑफिस पर फीका पड़ रहा थामा का चार्म?

    थामा का जिस तरह बज था, उसे देखते हुए फिल्म का कलेक्शन दिन ब दिन बढ़ना चाहिए था। मगर फिल्म का कारोबार बढ़ने की बजाय घट रहा है। भाई दूज के मौके पर फिल्म का बिजनेस काफी कम हुआ। पहले दिन 25 करोड़ रुपये से कमाने वाली थामा ने दूसरे दिन 18.6 करोड़ रुपये कमाया था।

    तीसरे दिन थामा का सबसे कम कलेक्शन

    अब सैकनिल्क ने थामा के तीसरे दिन का कलेक्शन डाटा शेयर किया है जो पहले और दूसरे दिन से काफी कम है। भाई दूज के मौके पर फिल्म ने 12.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। इस फिल्म ने तीन दिन में 56 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है।

     

     
     
     
    एक दीवाने की दीवानियत की भी घटी कमाई

    वहीं, थामा के साथ रिलीज हुई एक दीवाने की दीवानियत की कमाई में भी बढ़ोतरी नहीं देखी गई। इस फिल्म ने तीसरे दिन सबसे कम यानी 6 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। फिल्म का कारोबार 22.75 करोड़ रुपये हो गया है। अब देखना होगा कि वीकेंड में इन फिल्मों का क्या हाल होता है।

    थामा की कहानी क्या है?

    थामा में बेताल की कहानी दिखाई गई है। ताड़का (रश्मिका मंदाना) से आलोक (आयुष्मान खुराना) को इश्क हो जाता है और फिर शुरू होती है कि अभिनेता के बेताल बनने की कहानी। फिल्म के कुछ सीन्स आपको हंसने पर मजबूर करेंगे। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है।

