    Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: बॉक्स ऑफिस पर फर्राटा भर रही 'थामा', 'दीवानियत' ने भी की बंपर कमाई

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 04:04 PM (IST)

    Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat Box office Collection: आयुष्मान खुराना स्टारर 'थामा' और हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' दीवाली वीक में रिलीज हुई और दोनों ही फिल्मों को शानदार ओपनिंग मिली। मगर दोनों फिल्मों में कौन सबसे आगे रहा, जानिए यहां।   

    Hero Image

    थामा वर्सेस एक दीवाने की दीवानियत का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection: जब भी कोई फिल्म एक साथ सिनेमाघरों में दस्तक देती हैं तो उनमें से किसी एक का अक्सर बंटाधार हो जाता है। बीते दिनों कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का क्लैश हुआ था जिसमें कांतारा ने बाजी मार ली थी। 

    अब फिर से बॉलीवुड की दो फिल्मों थामा (Thamma) और एक दीवाने की दीवानियत (Ek Deewane Ki Deewaniyat) का क्लैश हुआ। अलग-अलग जॉनर की फिल्मों को लेकर काफी बज था। तो अब जानते हैं कि इन फिल्मों में से दो दिन में किसने बाजी मारी है।

    थामा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

    आदित्य सरपोतदार निर्देशित थामा 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म ने पहले दिन धांसू कलेक्शन किया। आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) के लिए सबसे बड़ी ओपनर मूवी थामा रही। मेकर्स ने पहले दिन का आंकड़ा जारी किया जिसके मुताबिक, इस फिल्म ने पहले दिन 25 करोड़ रुपये से खाता खोला था।

    maddockfilms_1758783674_3729270213431813721_4436680603

    Photo Credit - Instagram

    यहां तक कि दूसरे दिन भी मूवी की कमाई अच्छी रही थी। मूवी ने गोवर्धन पूजा यानी दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया। थामा का सेकंड डे कलेक्शन 18 करोड़ रुपये रहा था। दो दिन में फिल्म ने 43 करोड़ रुपये से ऊपर कलेक्शन किया था।

    एक दीवाने की दीवानियत का कलेक्शन

    थामा के साथ सिनेमाघरों में आई रोमांटिक थ्रिलर एक दीवाने की दीवानियत ने भी पहले और दूसरे दिन अच्छा कारोबार किया। इस फिल्म को थामा के मुकाबले ज्यादा शोज नहीं मिले हैं। हालांकि, फिर भी फिल्म की ओपनिंग अच्छी रही। इसने पहले दिन 10 करोड़ रुपये के करीब खाता खोला और फिर दूसरे दिन कमाई 7.75 करोड़ रुपये थी। फिल्म का टोटल कलेक्शन 16.75 करोड़ रुपये थी। अभी तक तो आंकड़ों के मामले में थामा आगे चल रही है। अब देखते हैं कि नॉन-हॉलीडे में कौन सी फिल्म रिकॉर्ड तोड़ेगी।

