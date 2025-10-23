Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: बॉक्स ऑफिस पर फर्राटा भर रही 'थामा', 'दीवानियत' ने भी की बंपर कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection: जब भी कोई फिल्म एक साथ सिनेमाघरों में दस्तक देती हैं तो उनमें से किसी एक का अक्सर बंटाधार हो जाता है। बीते दिनों कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का क्लैश हुआ था जिसमें कांतारा ने बाजी मार ली थी।

अब फिर से बॉलीवुड की दो फिल्मों थामा (Thamma) और एक दीवाने की दीवानियत (Ek Deewane Ki Deewaniyat) का क्लैश हुआ। अलग-अलग जॉनर की फिल्मों को लेकर काफी बज था। तो अब जानते हैं कि इन फिल्मों में से दो दिन में किसने बाजी मारी है।

थामा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आदित्य सरपोतदार निर्देशित थामा 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म ने पहले दिन धांसू कलेक्शन किया। आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) के लिए सबसे बड़ी ओपनर मूवी थामा रही। मेकर्स ने पहले दिन का आंकड़ा जारी किया जिसके मुताबिक, इस फिल्म ने पहले दिन 25 करोड़ रुपये से खाता खोला था।