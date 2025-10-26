Thamma Collection Day 6: वीकेंड पर थामा ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, आयुष्मान खुराना की फिल्म ने कमाए इतने करोड़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। यह फिल्म 21 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और इसने 24 करोड़ रुपये के साथ शानदार ओपनिंग की थी। अब आइए जाते हैं पहले वीकेंड पर फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है।

थामा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर हॉरर कॉमेडी ने मंगलवार को 24 करोड़ के साथ खाता खोला, दूसरे दिन फिल्म ने थोड़ी गिरावट के साथ 18.6 करोड़ कमाए वहीं तीसरे दिन इसने 13 करोड़ की कमाई की। इसके बाद इसकी कमाई में और गिरावट दिखाई दी। हालांकि पांचवें दिन फिल्म ने चौथे दिन के मुकाबले बढ़त दिखाई और 31 प्रतिशत की बढ़त के साथ 13 करोड़ कमा डाले। अब आज 6वें दिन फिल्म ने अब तक 9.94 करोड़ की कमाई की है और इसी के साथ 6 दिनों का कलेक्शन 88.64 करोड़ हो गया है। यानि फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा छूने से कुछ ही कम दूर हैं।