Thamma Collection Day 7:आ गया रिजल्ट! मंडे टेस्ट में पास या फेल थामा? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उड़ा देगा होश
Thamma Collection Day 7: आयुष्मान खुराना-रश्मिकामंदानास्टाररहॉररकॉमेडी थामा दीवाली के मौके पर 21 अक्तूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। फिल्म ने पहले दिन बेहतरीन ओपनिंग दर्ज की। आइए जानते हैं फिल्म ने मंडे टेस्ट में कैसा प्रदर्शन किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना ने दो साल के ब्रेक के बाद थिएटर्स में वापसी की है और उनके फैंस बेहद खुश हैं। आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी अहम भूमिकाओं में हैं। थामा मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की नई फिल्म है, जो स्त्री, भेड़िया, मुंज्या और स्त्री 2 जैसी फिल्मों में शामिल हो गई है और यह साल की मोस्ट अवेटेड रिलीज में से एक हैं।
बॉक्स ऑफिस पर की थी शानदार ओपनिंग
बता दें 'थामा' आयुष्मान और रश्मिका मंदाना की पहली फिल्म है। उनकी नई ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा है। रोमांस और हॉरर कॉमेडी के अनोखे मिश्रण 'थामा' ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसी के चलते फिल्म ने 24 करोड़ के बेहतरीन कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला था। थामा की बॉक्स ऑफिस पर 'एक दीवाने की दीवानियत' से टक्कर हो रही है जो इसे कड़ी टक्कर दे रही है।
थामा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7
सैकनिल्क के मुताबिक थामा ने अपने पहले वीकेंड पर 12.6 करोड़ का कलेक्शन किया था और शनिवार को 13.1 करोड़ का। लेकिन सोमवार को इसने कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज की है। फिल्म ने सांतवें दिन यानि सोमवार को अब तक सिर्फ 2.78 करोड़ रुपये कमाए हैं और इसी के साथ इसका टोटल नेट इंडिया कलेक्शन 94.08 करोड़ रुपये हो गया है।
सोमवार को दर्ज की इतनी ऑक्यूपेंसी
सोमवार को फिल्म ने हिंदी में ओवरऑल 10.06 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी दर्ज की। इस फिल्म का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है और इसका निर्माण मैडॉक फिल्म्स ने किया है। वहीं आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अहम किरदार निभाए हैं। फिल्म 21 अक्तूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी।
