Thamma Collection Day 7:आ गया रिजल्ट! मंडे टेस्ट में पास या फेल थामा? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उड़ा देगा होश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना ने दो साल के ब्रेक के बाद थिएटर्स में वापसी की है और उनके फैंस बेहद खुश हैं। आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी अहम भूमिकाओं में हैं। थामा मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की नई फिल्म है, जो स्त्री, भेड़िया, मुंज्या और स्त्री 2 जैसी फिल्मों में शामिल हो गई है और यह साल की मोस्ट अवेटेड रिलीज में से एक हैं।

बॉक्स ऑफिस पर की थी शानदार ओपनिंग बता दें 'थामा' आयुष्मान और रश्मिका मंदाना की पहली फिल्म है। उनकी नई ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा है। रोमांस और हॉरर कॉमेडी के अनोखे मिश्रण 'थामा' ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसी के चलते फिल्म ने 24 करोड़ के बेहतरीन कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला था। थामा की बॉक्स ऑफिस पर 'एक दीवाने की दीवानियत' से टक्कर हो रही है जो इसे कड़ी टक्कर दे रही है।