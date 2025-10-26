Language
    Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 5: 'सैयारा' को टक्कर दे रही है 'दीवानियत'! शॉकिंग रही 5वें दिन की कमाई

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 12:20 PM (IST)

    Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office: अभिनेता हर्षवर्धन राणे और एक्ट्रेस सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत इन दिनों ऑडियंस की पहली पसंद बनी हुई है। बॉक्स ऑफिस पर इस लव स्टोरी ड्रामा ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है और 5वें दिन शॉकिंग कलेक्शन करके दिखाया है। 

    एक दीवाने की दीवानियत का कलेक्शन (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के मौके पर थामा और एक दीवाने की दीवानियत को एक साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। अभिनेता हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की मूवी इस मूवी ने अपनी शानदार लव स्टोरी से ऑडियंस का दिल जीत लिया और ये फिल्म कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस (Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Day 5) पर धमाका करते हुए आगे बढ़ रही है। 

    रिलीज के 5वें दिन एक दीवाने की दीवानियत के कलेक्शन में बंपर उछाल देखने को मिला है, जिससे इस फिल्म ने अपने बजट से अधिक मुनाफा कमा लिया है। आइए जानते हैं कि शनिवार को एक दीवाने की दीवानियत का बिजनेस कितने करोड़ रहा। 

    5वें दिन एक दीवाने की दीवानियत के कलेक्शन में हुआ इजाफा

    21 अक्टूबर के दिन एक दीवाने की दीवानियत को थिएटर्स में रिलीज किया गया। माना जा रहा था कि मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा के आगे हर्षवर्धन राणे की ये मूवी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। लेकिन एक दीवाने की दीवानियत ने सभी के मापदंडों को गलत साबित करते हुए बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के 5वें दिन इस रोमांटिक फिल्म ने 5.75 करोड़ का कारोबार किया है। 

    जिसकी बदौलत अब एक दीवाने की दीवानियत का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ के आसपास पहुंच गया है और जल्द ही ये मूवी 50 करोड़ का आंकड़ा पार करती हुई नजर आएगी। रविवार को भी एक दीवाने की दीवानियत की कमाई में बढ़ोत्तरी होने की पूरी गारंटी मानी जा रही है। जिस हिसाब से फिल्म की कमाई का सिलसिला चल रहा है, उसे देख ये कहा जा सकता है कि इस साल की सबसे बड़ी रोमांटिक हिट सैयारा की तरह एक दीवाने की दीवानियत भी सफलता के मुकाम पर पहुंचेगी। 

    एक दीवाने की दीवानियत कलेक्शन ग्राफ

    पहला दिन- 10.10 करोड़

    दूसरा दिन- 8.88 करोड़

    तीसरा दिन- 7.10 करोड़

    चौथा दिन- 6.41 करोड़

    पांचवा दिन- 5.75 करोड़

    टोटल- 38.24 करोड़

    मालूम हो कि एक दीवाने की दीवानियत का बजट 30 करोड़ के करीब बताया जा रहा है, उस आधार पर निर्देशक अंशुल गर्ग की इस मूवी ने लागत से अधिक मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। 