Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 7: हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने मचाया धमाल, मंडे कलेक्शन में 'थामा' को पछाड़ा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की हालिया रिलीज एक दीवाने की दीवानियत ने बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता पूरा कर लिया है। अपनी कहानी और गानों के दम पर फिल्म दर्शकों को थिएटर्स तक खींचने में कामयाब रही है और इसीलिए बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म का पहला वीकेंड निकल चुका है। आइए देखते हैं सोमवार को इसने कितनी कमाई की है।

एक दीवाने की दीवानियत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 7 इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, एक दीवाने की दीवानियत ने सातवें दिन यानि सोमवार को अब तक 2.22 करोड़ रुपये की कमाई की है। छठे दिन की तुलना में सातवें दिन कलेक्शन में लगभग 78% की गिरावट आई। हालांकि इसके बावजूद यह भारत में ₹40 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही।

फिलहाल, हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म ने भारत में कुल ₹43.72 करोड़ का कारोबार कर लिया है। फिल्म अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ₹50 करोड़ के आंकड़े की ओर बढ़ रही है। एक दीवाने की दीवानियत ने अपने पहले सोमवार, 27 अक्टूबर को लगभग 14.65% दर्शकों की ऑक्यूपेंसी दर्ज की। सुबह के शो में लगभग 10.19%, जबकि दोपहर के शो में ऑक्यूपेंसी बढ़कर 19.10% हो गई।