Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 7: हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने मचाया धमाल, मंडे कलेक्शन में 'थामा' को पछाड़ा
Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 7: 21 अक्टूबर को थिएटर्स में एक दीवाने की दीवानियत और थामा रिलीज हुई थी। बड़ी फिल्म होने के बावजूद थामा को हर्षवर्धनराणे की फिल्म ने कड़ी टक्कर दी है। आइए जानते हैं फिल्म का सोमवार का कलेक्शन।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की हालिया रिलीज एक दीवाने की दीवानियत ने बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता पूरा कर लिया है। अपनी कहानी और गानों के दम पर फिल्म दर्शकों को थिएटर्स तक खींचने में कामयाब रही है और इसीलिए बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म का पहला वीकेंड निकल चुका है। आइए देखते हैं सोमवार को इसने कितनी कमाई की है।
एक दीवाने की दीवानियत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 7
इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, एक दीवाने की दीवानियत ने सातवें दिन यानि सोमवार को अब तक 2.22 करोड़ रुपये की कमाई की है। छठे दिन की तुलना में सातवें दिन कलेक्शन में लगभग 78% की गिरावट आई। हालांकि इसके बावजूद यह भारत में ₹40 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही।
यह भी पढ़ें- Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection: हर्षवर्धन राणे ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, कलेक्शन देख थमीं 'Thamma' की सांसे
फिल्म की डे वाइज कमाई
पहले दिन - 10.10 करोड़ रुपये
दूसरा दिन- 8.88 करोड़ रुपये
तीसरा दिन - 6 करोड़ रुपये
चौथा दिन- 5.5 करोड़ रुपये
पांचवा दिन- 6.25 करोड़ रुपये
छठवां दिन- 5.53 करोड़ रुपये
सातवां दिन- 2.22 करोड़ रुपये
कुल- 43.72 करोड़ रुपये
फिलहाल, हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म ने भारत में कुल ₹43.72 करोड़ का कारोबार कर लिया है। फिल्म अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ₹50 करोड़ के आंकड़े की ओर बढ़ रही है। एक दीवाने की दीवानियत ने अपने पहले सोमवार, 27 अक्टूबर को लगभग 14.65% दर्शकों की ऑक्यूपेंसी दर्ज की। सुबह के शो में लगभग 10.19%, जबकि दोपहर के शो में ऑक्यूपेंसी बढ़कर 19.10% हो गई।
बड़ी फिल्मों को दे रही टक्कर
मैडॉक फिल्म्स की थामा और ऋषभ शेट्टी की कांतारा जैसी बड़ी रिलीज से प्रतिस्पर्धा के बावजूद, एक दीवाने की दीवानियत लोगों को सिनेमाघरों तक खींच रही है। फिल्म ने पहले दिन ₹10 करोड़ की अच्छी शुरुआत की, लेकिन अगले कुछ दिनों में इसकी कमाई में धीरे-धीरे गिरावट देखी गई। हालांकि, वीकेंड में इसने शनिवार को ₹6.25 करोड़ और रविवार को ₹7 करोड़ की कमाई के साथ अपनी गति पकड़ी। लेकिन सोमवार को इसकी कमाई में बड़ी गिरावट दर्ज की गई।
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा अभिनीत, एक दीवाने की दीवानियत का निर्देशन मिलाप जावेरी ने किया है। यह एक इमोशनल रोमांस ड्रामा है जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं।
यह भी पढ़ें- Thamma Collection Day 7:आ गया रिजल्ट! मंडे टेस्ट में पास या फेल थामा? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उड़ा देगा होश
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।