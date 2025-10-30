EK Deewane Ki Deewaniyat Box Office: फैंस के बीच कम नहीं हो रही हर्षवर्धन की 'दीवानियत', वीकडे पर हो गया खेला

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने बॉक्स ऑफिस पर आज 10 दिन पूरे कर लिए हैं। फिल्म अभी भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। दीवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म को दर्शक रोमांटिक कहानी की वजह से काफी पसंद कर रहे हैं।

पहले दिन की धांसू कमाई फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ की शानदार अपनिंग की थी और अभी भी जिस तरह से हर्षवर्धन राणे इसका प्रमोशन कर रहे हैं लोगों के बीच इसकी दीवानियत साफ देखने को मिल रही है उससे ये तो पता चल गया है कि ये आंकड़ा यहां रुकने वाला नहीं है। फिल्म ने मात्र तीन दिनों में अपना बजट निकाल लिया था। फिल्म का बजट 25 से 30 करोड़ के बीच बताया जा रहा था।