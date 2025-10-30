Language
    EK Deewane Ki Deewaniyat Box Office: फैंस के बीच कम नहीं हो रही हर्षवर्धन की 'दीवानियत', वीकडे पर हो गया खेला

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:08 PM (IST)

    EK Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 10: एक दीवाने की दीवानियत की रिलीज को एक सप्ताह से ज्यादा का समय बीत चुका है। वहीं कमाई के मामले में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म रोज नए रिकॉर्ड लिख रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सेंचुरी पार कर ली है। जानिए दसवें दिन का कलेक्शन।

    एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने बॉक्स ऑफिस पर आज 10 दिन पूरे कर लिए हैं। फिल्म अभी भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। दीवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म को दर्शक रोमांटिक कहानी की वजह से काफी पसंद कर रहे हैं।

    पहले दिन की धांसू कमाई

    फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ की शानदार अपनिंग की थी और अभी भी जिस तरह से हर्षवर्धन राणे इसका प्रमोशन कर रहे हैं लोगों के बीच इसकी दीवानियत साफ देखने को मिल रही है उससे ये तो पता चल गया है कि ये आंकड़ा यहां रुकने वाला नहीं है। फिल्म ने मात्र तीन दिनों में अपना बजट निकाल लिया था। फिल्म का बजट 25 से 30 करोड़ के बीच बताया जा रहा था।

    कितना रहा फिल्म का कुल कलेक्शन?

    एक आउटसाइडर होने के नाते हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म किया उससे ये तो तय हो गया कि नेपोटिज्म की जगह फिल्म परफॉर्मेंस और अच्छी कहानी की बदौलत चलती है। फिल्म ने दूसरे दिन 8.88 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं तीसरे दिन इसकी कमाई 4 करोड़ के आसपास रही। वहीं वीक डे पर भी फिल्म लगातरा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दसवें दिन के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का कलेक्शन 1.77 करोड़ रुपये रहा। इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 54.27 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

    क्या है फिल्म की कहानी?

    'एक दीवाने की दीवानियत' की कहानी है एक बेहद ताकतवर और दबंग पॉलिटिशियन के बेटे विक्रमादित्य भोसले (हर्षवर्धन राणे) की है। शहर में उसकी ऐसी धाक है कि हर कोई उसको सलाम ठोंकता है। कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता। उसे एक नजर में अभिनेत्री अदा (सोनम बाजवा) से प्यार हो जाता है। जल्द ही ये प्यार जुनून में बदल जाता है।

