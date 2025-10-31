Thamma Collection Day 11: शुक्रवार को बिगड़ा थामा के कलेक्शन का गणित, आयुष्मान की फिल्म ने की इतनी कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा दीवाली पर थिएटर्स में रिलीज हुई। अपने दूसरे हफ्ते में, फिल्म ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और दस दिनों के अंदर ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया।

फिल्म ने किया 100 करोड़ का आंकड़ा पार सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 24 करोड़ रुपये के शानदार कलेक्शन के साथ खाता खोला था। अब तक फिल्म की भारत में कुल शुद्ध कमाई लगभग ₹108.45 करोड़ हो गई है। इस मजबूत प्रदर्शन ने इसे एक बड़ी सफलता के रूप में स्थापित कर दिया है और मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की रिकॉर्ड तोड़ फिल्म स्त्री 2 (जिसने ₹597.99 करोड़ कमाए) के अलावा बाकी सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।