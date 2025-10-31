Thamma Collection Day 11: शुक्रवार को बिगड़ा थामा के कलेक्शन का गणित, आयुष्मान की फिल्म ने की इतनी कमाई
Thamma Collection Day 11: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा 21 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई और शानदार ओपनिंग की। फिल्म ने थिएटर्स में 10 पूरे कर लिए हैं, आइए जानते हैं थामा का 11 वें दिन का कलेक्शन।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा दीवाली पर थिएटर्स में रिलीज हुई। अपने दूसरे हफ्ते में, फिल्म ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और दस दिनों के अंदर ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया।
फिल्म ने किया 100 करोड़ का आंकड़ा पार
सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 24 करोड़ रुपये के शानदार कलेक्शन के साथ खाता खोला था। अब तक फिल्म की भारत में कुल शुद्ध कमाई लगभग ₹108.45 करोड़ हो गई है। इस मजबूत प्रदर्शन ने इसे एक बड़ी सफलता के रूप में स्थापित कर दिया है और मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की रिकॉर्ड तोड़ फिल्म स्त्री 2 (जिसने ₹597.99 करोड़ कमाए) के अलावा बाकी सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।
थामा का 11वें दिन का कलेक्शन
100 करोड़ कमाने के बाद फिल्म ने 11वें दिन अब तक 1.98 करोड़ रुपये की कमाई की है और इसी के साथ फिल्म का 11 दिनों का कलेक्शन 110.38 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 148.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। हालांकि यह दस दिनों का कलेक्शन है 11वें दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन आना अभी बाकी है।
मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित थामा हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं किस्त है। इससे पहले स्त्री (2018), भेड़िया (2022), मुंज्या (2024) और स्त्री 2 (2024) आ चुकी हैं। यह एक जर्नलिस्ट आलोक (आयुष्मान) की कहानी है जिसकी मुलाकात जंगल में ताड़का (रश्मिका) नामक एक रहस्यमयी महिला से होती है, जो उसे बेतालों (पिशाचों) की दुनिया में ले जाती है। थामा के बाद, भेड़िया 2 के साथ यह यूनिवर्स आगे बढ़ने वाला है। जिसमें वरुण धवन और शक्ति शालिनी मुख्य भूमिका में होंगे और अनीत पड्डा भी मुख्य भूमिका में होंगी।
