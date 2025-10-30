Thamma Box Office: थम जा थामा! नॉन हॉलिडे में हॉरर कॉमेडी ने जमाई धाक, कलेक्शन हुआ शानदार
Thamma Collection Day 9: दीवाली के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म थामा कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर अव्वल निकली है। रिलीज के नौंवे दिन अभिनेता आयुष्मान खुराना की इस हॉरर कॉमेडी फिल्म ने बंपर कलेक्शन करके दिखाया है। आइए इसके आंकड़ों के बारे में जानते हैं-
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की लेटेस्ट फिल्म थामा रिलीज का पहला हफ्ता शानदार तरीके से पूरा कर चुकी हैं। मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी मूवी ने कलेक्शन के मामले में बॉक्स ऑफिस पर भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। यही कारण है कि नॉन हॉलिडे में भी थामा की कमाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है।
इस बीच हम आपको थामा की रिलीज के 9वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Thamma Collection Day 9) अहम जानकारी देने जा रहे हैं। बुधवार को अपने कलेक्शन से इस मूवी ने हर किसी को हैरान कर दिया है।
9वें दिन थामा के खाते में आई इतनी रकम
मुंज्या जैसी शानदार फिल्म बनाने वाले निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने थामा में भी अपने डायरेक्शन का दमखम दिखाया है। रोचक लोककथा को किस तरह से स्क्रीन पर प्रजेंट करना है, ये वाकई इस हॉरर कॉमेडी को दर्शनीय बनाता है। गौर किया जाए थामा के 9वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार बीते बुधवार को थामा ने करीब 3.25 करोड़ का कारोबार किया है।
जोकि वीक डे के हिसाब से काफी शानदार माना जा रहा है। इन आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो अब थामा का नेट कलेक्शन 104 करोड़ के करीब पहुंच गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले वीकेंड तक आयुष्मान खुराना की ये हॉरर कॉमेडी अपनी बजट निकालने के करीब पहुंच जाएगी। जोकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 135 करोड़ बताया जा रहा है।
थामा का कलेक्शन ग्राफ
पहला दिन- 24 करोड़
दूसरा दिन- 18.6 करोड़
तीसरा दिन- 13 करोड़
चौथा दिन- 10 करोड़
पांचवा दिन- 13.1 करोड़
छठा दिन- 12.6 करोड़
सातवां दिन- 4.3 करोड़
आठवां दिन- 5.75 करोड़
नौवां दिन- 3.25 करोड़
टोटल- 104.60 करोड़
इस तरह से 21 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक थामा ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाई का सिलसिला जारी रखा है।
