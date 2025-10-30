बॉक्स ऑफिस पर कमाई में अव्वल निकली Thamma, 5 कारणों से धड़ल्ले से नोट छाप रही है आयुष्मान खुराना की फिल्म
Thamma Box Office Success: अभिनेता आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। कमाई के मामले में थामा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया है। आइए जानते हैं कि पांच कारणों से ये मूवी सफलता का स्वाद चखने में कामयाब रही है।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा दीवाली रिलीज के तौर पर अब भी सिनेमाघरों में जारी है। लोककथा की पारंपरिक कहानी को दर्शाती अभिनेता आयुष्मान खुराना और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की थामा बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई करने में कामयाब रही है। इस बीच हम आपको वो पांच कारण (Thamma Success Five Reason) बताने जा रहे हैं, जिनकी वजह से थामा सक्सेसफुल रही है।
मैडॉक फिल्म्स की नई पेशकश
निर्माता दिनेश विजान और डायरेक्टर अमर कौशिक के वेंचर मैडॉक फिल्म्स ने स्त्री फिल्म के जरिए अपने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का आगाज किया। जिसके अंतर्गत स्त्री 2, भेड़िया और मुंज्या जैसी सफल फिल्में बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा चुकी हैं। इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने के नाते फिलहाल थामा को भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है।
दीवाली रिलीज का मिला फायदा
अक्सर देखा जाता है की दीवाली का फेस्टिव सीजन कमर्शियल तौर पर फिल्मों के लिए लाभकारी साबित होता है। ऐसा ही कुछ आयुष्मान खुराना की फिल्म थामा को लेकर भी देखने को मिला है। दीवाली के अगले दिन दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थामा ने अपने एक्सेटेंडेड वीकेंड में 100 करोड़ का करीब कमाई कर ली थी। जो ये साबित करने के लिए काफी है कि फेस्टिव सीजन की छुट्टियों का इस मूवी ने भरपूर फायदा उठाया है।
खून पीने वाले बेताल की रोचक लोककथाएं
सिनेमा जगत में आज के दौर में लोककथाओं को बड़े पर्दे पर पेश करने के ट्रेंड खूब चल रहा है। साउथ सिनेमा के साथ-साथ हिंदी सिनेमा भी इसमें अपनी भागीदारी दे रहा है। थामा में भी इसी जॉनर की कहानी को दिखाया गया है, जो खून पीने वाले बेताओं के बारे में बताती है। इन्हें धरती पर क्यों भेजा गया और इंसानों के लिए ये किस तरह से खतरा हैं, ये सब आपको थामा में नजर आएगा। इसी कारण फिल्म की कहानी काफी रोचक दिखती है।
स्टार कास्ट की कमाल की एक्टिंग
किसी भी फिल्म की सफलता के तार सिर्फ उसकी कहानी से ही नहीं बल्कि स्टार कास्ट के कमाल के काम से भी जुड़े रहते हैं। थामा में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकारों ने लीड रोल में शानदार एक्टिंग की है। जबकि साइड रोल में फैजल मलिक और अन्य कलाकार भी असरदार नजर आए।
भेड़िया का धमाकेदार कैमियो
मुंज्या और स्त्री 2 के साथ-साथ थामा में भी मैडॉक फिल्म्स के मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के लोकप्रिय किरदार भेड़िया की झलक देखने को मिली है। फिल्म में इंसानी बेताल अलोक और भेड़िया के बीच जबरदस्त फाइट सीक्वेंस दिखाया गया है, जो ऑडियंस को खूब पसंद आ रहा है।
थामा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ गौर किया जाए तो रिलीज के 9 दिन के भीतर में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने में सफल रही है।
