Thamma Collection Day 8: मंगलवार को 'थामा' ने की ताबड़तोड़ कमाई, आयुष्मान की फिल्म पर हुई नोटों की बारिश
Thamma Collection Day 8: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी थामा दीवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई। पहले दिन से ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाई हुई है। आइए जानते हैं फिल्म की आठवें दिन की कमाई।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मैडोक फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में अब एक और फिल्म थामा जुड़ गई है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल ने भी अहम भूमिकाओं निभाई है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी ओपनिंग की थी और अपने पहले वीकेंड पर भी खूब नोट छापे। अब देखते हैं मंगलवार को फिल्म ने कितनी कमाई की।
थामा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8
त्योहारों की रौनक और दिवाली वीकेंड के बीच आयुष्मान खुराना की नई फिल्म थामा ने सिनेमाघरों में धूम मचा दी है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। 21 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म को हर्षवर्धन राणे की रोमांटिक ड्रामा 'एक दीवाने की दीवानियत' से कड़ी टक्कर मिली, फिर भी यह जबरदस्त कमाई और दर्शकों की पसंद के दम पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रही।
यह भी पढ़ें- Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection: हर्षवर्धन राणे ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, कलेक्शन देख थमीं 'Thamma' की सांसे
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 24 करोड़ रुपये के साथ ओपनिंग की, पहले हफ्ते की कमाई के साथ फिल्म ने 95 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। वहीं आज मंगलवार को फिल्म ने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है। फिल्म ने आंठवें दिन 4.62 करोड़ रुपये की कमाई की। पहले वीकेंड तक फिल्म ने डबल डिजीट में कमाई की रफ्तार जारी रखी। लेकिन सोमवार से इसकी कमाई सिंगल डिजीट में आ गई है लेकिन इसके बावजूद फिल्म 100 करोड़ पार करने में सफल रही है।
थामा इंडिया नेट कलेक्शन- 100.22 करोड़ रुपये (अब तक)
वर्ल्डवाइड कलेक्शन-132 करोड़ रुपये (सात दिनों का कलेक्शन)
ओवरसीज कलेक्शन- 17.15 करोड़ रुपये
इंडिया ग्रॉस कलेक्शन- 17.15 करोड़ रुपये
फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन सात दिनों की कमाई का है, आठवें दिन के आंकड़े आना अभी बाकी है। थामा को मैडोक फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है। फिल्म को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है और इसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे कलाकारों ने काम किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।