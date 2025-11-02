Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Globetrotter First Glimpse: ओटीटी पर दिखेगी महेश बाबू-प्रियंका की फिल्म की पहली झलक, कब और कहां?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 07:37 PM (IST)

    Globetrotter: फिल्म मेकर एसएस राजामौली की महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा जोनास स्टारर अपकमिंग फिल्म का फर्स्ट-लुक टीजर हैदराबाद में लॉन्च होगा, इस कार्यक्रम को ओटीटी प्लेटफार्मों पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। पढ़ें कब और कहां?

    prefferd source google
    Hero Image

    ओटीटी पर दिखेगी महेश बाबू-प्रियंका की फिल्म की पहली झलक

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा जोनास स्टारर मोस्ट अवेटेड एसएस राजामौली फिल्म के लॉन्च की तैयारियां चल रही हैं, जिसका पहला टीजर हैदराबाद में जारी किया जाएगा। महेश बाबू और प्रियंका की इस फिल्म के लिए फैंस पहले से ही काफी एक्साइटेड हैं और अब इस इवेंट ने एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कब और कहां स्ट्रीम होगी फिल्म की पहली झलक

    मेकर्स ने पुष्टि की है कि फिल्म का पहला टीजर लॉन्च हैदराबाद में होगा और इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आयोजन स्थल के बाहर भी दर्शकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस इवेंट के जरिए वहां मौजूद लोगों और ऑनलाइन दर्शकों, दोनों के लिए व्यवस्था की जा रही है। राजामौली के प्रोजेक्ट के साथ इसके इवेंट्स भी ग्रैंड होते हैं और इसीलिए इस कार्यक्रम के भी ग्रैंड होने की उम्मीद जताई जा रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, '15 नवंबर को शाम 6 बजे जियो हॉटस्टार द्वारा हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में मोस्ट अवेटेड इवेंट का शुभारंभ।

    paresh rawal (5)

    यह भी पढ़ें- DDLJ OTT Release: मराठा मंदिर नहीं अब घर बैठे देखें DDLJ, शाह रुख के बर्थडे पर Netflix का तोहफा

    पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे महेशबाबू और प्रियंका

    एसएस राजामौली वर्तमान में इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं, जिसमें महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा जोनास मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की शूटिंग जारी है और कलाकारों के शामिल होने से इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस कार्यक्रम का डिजिटल वर्जन देश-विदेश के फैंस को फिल्म के पहले लुक के लॉन्च को वास्तविक समय में देखने का अवसर प्रदान करेगा, जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और दर्शकों की भागीदारी में ओटीटी प्लेटफार्मों के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

    इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि राजामौली की पिछली फिल्मों ने प्रचार रणनीतियों के मामले में मानक स्थापित किए हैं और यह लाइव ओटीटी लॉन्च उसी को आगे बढ़ाता है। हालांकि फर्स्ट-लुक टीजर कैसा होगा यह अभी एक सीक्रेट ही है, 15 नवंबर को होने वाले लॉन्च कार्यक्रम को फिल्म के प्रचार कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। जैसे-जैसे तारीख नजदीक आ रही है, प्रोडक्शन टीम की ओर से आने वाले दिनों में और अपडेट मिलने की उम्मीद है।

    यह भी पढ़ें- Netflix पर मस्ट वॉच बन गई ये नई साउथ फिल्म, इमोशनल कर देगी 2 घंटे 25 मिनट की कहानी