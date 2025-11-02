Netflix पर मस्ट वॉच बन गई ये नई साउथ फिल्म, इमोशनल कर देगी 2 घंटे 25 मिनट की कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Netflix डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म है। हर वीक नेटफ्लिक्स पर एक से बढ़कर एक थ्रिलर को रिलीज किया जाता है, जिसमें मोस्ट अवेटेड मूवीज और वेब सीरीज के नाम शामिल रहते हैं। ऐसी ही एक शानदार साउथ मूवी को हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया है।

फिल्म की 2 घंटे 25 मिनट की कहानी काफी भावुक करने वाली है, जो आपकी आंखें भी नम कर सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में जिक्र किया जा रहा है और इसकी कहानी में क्या कुछ खास मौजूद है।

नेटफ्लिक्स पर छाई ये मूवी जिस साउथ फिल्म के बारे में यहां चर्चा की जा रही है, उसे नेटफ्लिक्स पर बीते फ्राइडे को स्ट्रीम किया गया है। फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स की है, जो अपनी जन्मभूमि वाले गांव से दूर जाना चाहता है और विदेश में पैसा कमाना चाहता है। हालांकि, इस मामले में उस व्यक्ति का पिता समर्थन में नहीं है, वह चाहता बैठा उसी गांव में उनके साथ रहे और जो काम वह कर रहे उसे करता रहा।

बेटे के जिद की आगे माता-पिता झुक जाते हैं। वह गांव छोड़कर चला जाता है और पढ़ लिखकर विदेश में एक अच्छी कंपनी में काम करने लगता है। उसी कंपनी के मालिक की बेटी से उसकी शादी तय हो जाती है, लेकिन कहानी में ट्वीस्ट उस वक्त आता है, जब शादी से पहले उस शख्स के पिता और फिर मां का निधन हो जाता है और वह अपने गांव वापस आ जाता है।

गांव में रहकर वह अपने पिता के इडली के बिजनेस को आगे बढ़ाना और दुकान चलाना चाहता है।। लेकिन इसमें उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां बात धनुष स्टारर फिल्म इडली कढ़ाई (idli kadai) की हो रही है। इडली कढ़ाई की कहानी, निर्देशन और निर्माण भी धनुष ने किया है।