OTT पर आ गई रूह कंपाने वाली हॉरर, IMDb से मिली है 8 रेटिंग... कब और कहां देखें 8 एपिसोड वाली सीरीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉरर जॉनर का क्रेज थोड़ा अलग है। डर-डरकर भी दर्शक हॉरर थ्रिलर देखना पसंद करते हैं। अगर आप भी हॉरर जॉनर के फैन हैं तो आपके लिए ओटीटी पर एक बढ़िया वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसको लेकर हर ओर चर्चा हो रही है।

यह वेब सीरीज फिल्म के रूप में पहले भी दर्शकों की रूह कंपा चुकी है। मगर अब फिल्म का प्रीक्वल आया है जिसे मेकर्स ने एपिसोडिक तरीके से पेश किया है। इस वेब सीरीज को दर्शकों और क्रिटिक्स से भी बढ़िया रिव्यू मिला है। चलिए आपको ओटीटी पर आई एक नई वेब सीरीज के बारे में बताते हैं।

ओटीटी पर आई हॉरर सीरीज 26 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है, जो हॉरर के साथ-साथ सस्पेंस और थ्रिल से भी भरी है। सीरीज के सीन इतने खतरनाक हैं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें ही बंद कर लेंगे। हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं, वो है इट वेलकम टू डेरी (IT Welcome to Derry On OTT)।

क्या है वेलकम टू डेरी की कहानी? वेलकम टू डेरी वास्तव में 2017 में आई स्टीफन किंग की नोवेल पर आधारित फिल्म इट की प्रीक्वल है। यह सीरीज हॉरर के दिग्गज विलेन पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन (Pennywise the Dancing Clown) की उत्पत्ति की कहानी को गहराई से खंगालती है। यह कहानी 'IT' फिल्मों की घटनाओं से दशकों पहले यानी 1962 में सेट है, जब डेरी (Derry) शहर में बुराई की जड़ें जमना शुरू हुई थीं। सीरीज में यही बताया गया है कि आखिर पेनीवाइज कैसे शहर में आया?