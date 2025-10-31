Jio Hotstar पर रिकॉर्ड बनाने को तैयार Lokah Chapter 1, रिलीज के साथ ही इंटरनेट पर छाई सुपरहीरो फिल्म
Dulquer Salman द्वारा प्रोड्यूस की गई लोका चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था और अब फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरहीरो फिल्म लोका चैप्टर 1: चंद्रा 28 अगस्त 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। फिल्म 30 करोड़ रुपये के बजट के साथ बनाई गई थी और इसने दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये कमाए थे। अपने धमाकेदार थिएट्रीकल रन के बाद लोका ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है और यहां भी रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। हालांकि फिल्म इंटरटेन पर पहले ही छा चुकी है। आइए देखते हैं मूवी लवर्स का फिल्म के बारे में क्या ख्याल है?
ओटीटी पर आते ही छाई फिल्म
कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर फैंटेसी थ्रिलर 'लोका: चैप्टर 1 - चंद्रा' आखिरकार ओटीटी पर आ गई है। ओटीटी रिलीज के बाद इसे मिली प्रतिक्रिया बेहद शानदार रही है। हालांकि सिनेमाघरों में रिलीज के बाद फिल्मों को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिलना आम बात है, लेकिन लगता है कि 'लोका' ने इस चलन को तोड़ दिया है और फैंस एक बार फिर सोशल मीडिया पर शानदार समीक्षाओं की बाढ़ ला रहे हैं।
यह भी पढ़ें- SSKTK OTT Release: थिएटर में फेल ओटीटी पर दिखाएगी खेल, कब और कहां स्ट्रीम होगी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी?
क्या है फैंस का कहना
संगीतकार जेक्स बेजॉय इस ओटीटी रिलीज़ के सबसे चर्चित बिंदुओं में से एक बनकर उभरे हैं। कई यूजर्स ने बैकग्राउंड स्कोर की तारीफ करते हुए इसे 'बिल्कुल जादू' बताया। एक ने लिखा, 'आखिरकार दुलकर का बीजीएम इंट्रो साफ सुना। जेक्स बेजॉय, शुक्रिया'। एक और यूजर ने लिखा, लोका में जेक्स बेजॉय का बीजीएम के साथ जादू कर देने वाला यह सीन'।
फैंस ने यहां तक कहा कि फिल्म और भी ज्यादा कमाई की हकदार है। एक यूजर ने लिखा, 'कहानी, अभिनय, एक्शन और विजुअल इफेक्ट्स के लिहाज से 30 करोड़ रुपये में बनी 'लोका' 1000 करोड़ रुपये की हकदार थी'।
चंद्रा की भूमिका में कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर इस फिल्म में नैसलेन, सैंडी मास्टर, अरुण कुरियन और चंदू सलीम कुमार के दमदार अभिनय के साथ, 'लोका' निश्चित रूप से मॉलीवुड में एक मील का पत्थर है।
यह भी पढ़ें- Netflix पर आते ही छाई नई ड्रामा फिल्म, थिएटर्स में रही थी बड़ी फ्लॉप, दिल छू जाएगी फिल्म की कहानी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।