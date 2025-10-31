Netflix पर आते ही छाई नई ड्रामा फिल्म, थिएटर्स में रही थी बड़ी फ्लॉप, दिल छू जाएगी फिल्म की कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस दौर में ओटीटी मूवी लवर्स के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। क्योंकि घर बैठे कई सारा कंटेंट देखा जा सकता है। इनमें कई नई फिल्में और सीरीज भी होती हैं वहीं आजकल थिएट्रिकल रन पूरा करने के बाद ज्यादातर फिल्में ओटीटी पर आ जाती है।

ऐसी ही एक फिल्म 1 अक्टूबर थिएटर्स में रिलीज हुई, हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही लेकिन ओटीटी पर आते ही छा गई है। फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही फिल्म छाई गई है और नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।

विष्णु का बिगड़ैल बेटा अश्विन (अरुण विजय), मुरुगन से नफरत करता है, और यह भावना उसके पिता द्वारा लगातार उन दोनों की तुलना करने से और बढ़ जाती है। मोड़ तब आता है जब मुरुगन को शंकरपुरम लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद, वह अपने पिता की दुकान संभालने और शादी रद्द करने का फैसला करता है। बेशक, यह विष्णु वर्धन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब वह इसको कैसे हैंडल करता है और आगे कहानी में क्या होता है यह तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा।

फिल्म के राइटर-डायरेक्टर हैं धनुष इडली कढ़ाई 2025 में रिलीज होने वाली एक भारतीय तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसके राइटर, निर्देशक, और को-प्रोड्यूसर धनुष हैं और उन्होंने वंडरबार फिल्म्स के बैनर तले, डॉन पिक्चर्स के सहयोग से इसे बनाया है। इस फिल्म में धनुष के साथ अरुण विजय, सत्यराज, पी. समुथिरकानी, नित्या मेनन, शालिनी पांडे, राजकिरण और आर. पार्थिबन जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं।