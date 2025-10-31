Netflix पर आते ही छाई नई ड्रामा फिल्म, थिएटर्स में रही थी बड़ी फ्लॉप, दिल छू जाएगी फिल्म की कहानी
थिएटर्स में रिलीज हुई एक ड्रामा फिल्म नेटफ्लिक्स पर आते ही छा गई है। यह फिल्म 1 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। अब यह नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस दौर में ओटीटी मूवी लवर्स के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। क्योंकि घर बैठे कई सारा कंटेंट देखा जा सकता है। इनमें कई नई फिल्में और सीरीज भी होती हैं वहीं आजकल थिएट्रिकल रन पूरा करने के बाद ज्यादातर फिल्में ओटीटी पर आ जाती है।
ऐसी ही एक फिल्म 1 अक्टूबर थिएटर्स में रिलीज हुई, हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही लेकिन ओटीटी पर आते ही छा गई है। फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही फिल्म छाई गई है और नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।
क्या है फिल्म की कहानी?
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है तमिल सुपरस्टार धनुष की इडली कढ़ाई। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत इस बात से होती है कि धनुष के पिता शिवनेसन के लिए इडली की दुकान का क्या मतलब है, और मुरुगन को पाककला की पढ़ाई के लिए अपना साधारण सा शहर क्यों छोड़ना पड़ा। अब बैंकॉक के एक प्रसिद्ध होटल में एक लोकप्रिय शेफ, मुरुगन अपने बॉस और बिजनेस टाइकून विष्णु वर्धन (सत्यराज) की बेटी मीरा (शालिनी पांडे) से शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
विष्णु का बिगड़ैल बेटा अश्विन (अरुण विजय), मुरुगन से नफरत करता है, और यह भावना उसके पिता द्वारा लगातार उन दोनों की तुलना करने से और बढ़ जाती है। मोड़ तब आता है जब मुरुगन को शंकरपुरम लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद, वह अपने पिता की दुकान संभालने और शादी रद्द करने का फैसला करता है। बेशक, यह विष्णु वर्धन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब वह इसको कैसे हैंडल करता है और आगे कहानी में क्या होता है यह तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा।
फिल्म के राइटर-डायरेक्टर हैं धनुष
इडली कढ़ाई 2025 में रिलीज होने वाली एक भारतीय तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसके राइटर, निर्देशक, और को-प्रोड्यूसर धनुष हैं और उन्होंने वंडरबार फिल्म्स के बैनर तले, डॉन पिक्चर्स के सहयोग से इसे बनाया है। इस फिल्म में धनुष के साथ अरुण विजय, सत्यराज, पी. समुथिरकानी, नित्या मेनन, शालिनी पांडे, राजकिरण और आर. पार्थिबन जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं।
फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट सितंबर 2024 में की गई थी। अप्रैल 2025 के अंत तक पूरी होने से पहले, इसकी शूटिंग मुख्य रूप से थेनी जिले में की गई थी। फिल्म का संगीत जी. वी. प्रकाश कुमार ने दिया है। यह 1 अक्टूबर 2025 को दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज हुई थी।
