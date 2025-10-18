Tere Ishq Mein: दर्द भरी कहानी में अरिजीत की आवाज देगी सुकून, धनुष- कृति की फिल्म का टाइटल ट्रैक रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धनुष और कृति सेनन की मोस्ट अवेटेड फिल्म तेरे इश्क में का टाइटल ट्रैक आखिरकार रिलीज हो गया है। यह गाना फैंस को 'तेरे इश्क में' की दुनिया की पहली झलक देता है, जो इमोशेनल, भव्य और रहमान की सदाबहार आवाज से सराबोर है।

ए आर रहमान और अरिजीत आए साथ धनुष और कृति सेनन पर फिल्माए गए इस गाने में ए.आर. रहमान की दिल को छू लेने वाला कंपोजिशन, अरिजीत सिंह की बेमिसाल आवाज और इरशाद कामिल की खास कविताओं का मिश्रण है, जो एक बार फिर प्लेलिस्ट पर छा जाने के लिए तैयार है। गाने में फिल्म की झलक दिखाई गई है जिसमें दोनों किरदारों की अनकहे दर्द की एक गहन और भावुक प्रेम कहानी की ओर इशारा करता है।