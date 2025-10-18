Language
    Tere Ishq Mein: दर्द भरी कहानी में अरिजीत की आवाज देगी सुकून, धनुष- कृति की फिल्म का टाइटल ट्रैक रिलीज

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:13 PM (IST)

    ए.आर. रहमान, अरिजीत सिंह और इरशाद कामिल की ड्रीम टीम आनंद एल राय के गाने 'तेरे इश्क में' के साथ वापसी कर रही है।

    तेरे इश्क में का टाइटल ट्रैक रिलीज

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धनुष और कृति सेनन की मोस्ट अवेटेड फिल्म तेरे इश्क में का टाइटल ट्रैक आखिरकार रिलीज हो गया है। यह गाना फैंस को 'तेरे इश्क में' की दुनिया की पहली झलक देता है, जो इमोशेनल, भव्य और रहमान की सदाबहार आवाज से सराबोर है।

    ए आर रहमान और अरिजीत आए साथ

    धनुष और कृति सेनन पर फिल्माए गए इस गाने में ए.आर. रहमान की दिल को छू लेने वाला कंपोजिशन, अरिजीत सिंह की बेमिसाल आवाज और इरशाद कामिल की खास कविताओं का मिश्रण है, जो एक बार फिर प्लेलिस्ट पर छा जाने के लिए तैयार है। गाने में फिल्म की झलक दिखाई गई है जिसमें दोनों किरदारों की अनकहे दर्द की एक गहन और भावुक प्रेम कहानी की ओर इशारा करता है।

     

    जबरदस्त था टीजर

    टीजर दर्शकों को शंकर और मुक्ति से रूबरू कराता है, जिनका साथ होना तय नहीं था। शंकर अपने पिता के अंतिम संस्कार से मुक्ति की शादी में आते हुए दिखाई देते हैं। गुस्से में शंकर, मेहंदी की रस्म के लिए बैठी मुक्ति पर गंगाजल डालकर उसके पाप धो देता है और उसे लगभग श्राप दे देता है कि उसे एक बेटा होगा ताकि उसे एहसास हो कि प्यार में मरने वाले भी किसी न किसी के बेटे होते हैं।

    इस दिन रिलीज होगी फिल्म

    यह तो बस शुरुआत है, टाइटल ट्रैक के साथ यह पूरा एल्बम आनंद एल राय, ए.आर. रहमान और इरशाद कामिल के बीच के शानदार कोलेबोरेशन में एक और माइलस्टोन साबित होगा। आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा व नीरज यादव द्वारा लिखी गई इस फिल्म के म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है। इसके बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं। धनुष और कृति सेनन स्टारर यह फिल्म 28 नवंबर 2025 को हिंदी और तमिल में दुनियाभर में रिलीज होने वाली है।

