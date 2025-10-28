Rajinikanth और धनुष को मिली बम से उड़ाने की धमकी! बम स्क्वाड ने तुरंत ली तलाशी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सुपरस्टार्स रजनीकांत और उनके पूर्व दामाद धनुष को हाल ही में बम की धमकी भरे ईमेल मिले। तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजे गए इन संदेशों में दावा किया गया था कि उनके चेन्नई स्थित आवासों पर विस्फोटक रखे गए हैं। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अधिकारियों ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया।

इन गुमनाम ईमेल में तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के. सेल्वापेरुंथगई को भी निशाना बनाया गया था, जिसके बाद तीनों जगहों पर जांच की गई। तेनाम्पेट पुलिस स्टेशन और बम स्क्वाड की टीमों ने रजनीकांत के पोएस गार्डन स्थित आवास की तलाशी ली। हालांकि, कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। धनुष के घर और सेल्वापेरुंथगई के आवास पर भी इसी तरह की जांच में कुछ भी असामान्य नहीं मिला। पुलिस ने पुष्टि की कि ये धमकियां फर्जी थीं।

कुछ दिनों बाद म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज इलैयाराजा के टी नगर स्टूडियो को भी बम की झूठी सूचना वाला एक ईमेल मिला। खबरों के अनुसार अधिकारी मशहूर हस्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी झूठी धमकियों के स्रोतों की जांच कर रहे हैं।