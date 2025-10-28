Language
    Rajinikanth और धनुष को मिली बम से उड़ाने की धमकी! बम स्क्वाड ने तुरंत ली तलाशी

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 09:09 PM (IST)

    Rajinikanth-Dhanush Got Threats: तेनाम्पेट पुलिस स्टेशन और बम स्क्वा की टीमों ने कथित तौर पर रजनीकांत के पोएस गार्डन स्थित आवास की तलाशी ली। हालांकि, कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। धनुष के घर और सेल्वापेरुंथगई के आवास पर भी इसी तरह की जांच में कुछ भी असामान्य नहीं मिला।

    रजनीकांत और धनुष को मिली बम की धमकी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सुपरस्टार्स रजनीकांत और उनके पूर्व दामाद धनुष को हाल ही में बम की धमकी भरे ईमेल मिले। तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजे गए इन संदेशों में दावा किया गया था कि उनके चेन्नई स्थित आवासों पर विस्फोटक रखे गए हैं। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अधिकारियों ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया।

    इन गुमनाम ईमेल में तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के. सेल्वापेरुंथगई को भी निशाना बनाया गया था, जिसके बाद तीनों जगहों पर जांच की गई। तेनाम्पेट पुलिस स्टेशन और बम स्क्वाड की टीमों ने रजनीकांत के पोएस गार्डन स्थित आवास की तलाशी ली। हालांकि, कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। धनुष के घर और सेल्वापेरुंथगई के आवास पर भी इसी तरह की जांच में कुछ भी असामान्य नहीं मिला। पुलिस ने पुष्टि की कि ये धमकियां फर्जी थीं।

    बाद में पुलिस ने घोषणा की कि सभी धमकियां निराधार थीं, तथा जनता को आश्वस्त किया कि वहां कोई विस्फोटक मौजूद नहीं था। गौरतलब है कि तमिलनाडु में इस तरह की यह पहली घटना नहीं है। इस महीने की शुरुआत में अभिनेत्री त्रिशा और अन्य वीआईपी संपत्तियों को निशाना बनाकर बम की झूठी धमकियां भेजी गई थीं। 9 अक्टूबर को, अभिनेता विजय के नीलांकराय स्थित घर पर बम की झूठी सूचना भेजने के आरोप में 37 वर्षीय शबिक नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।

    कुछ दिनों बाद म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज इलैयाराजा के टी नगर स्टूडियो को भी बम की झूठी सूचना वाला एक ईमेल मिला। खबरों के अनुसार अधिकारी मशहूर हस्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी झूठी धमकियों के स्रोतों की जांच कर रहे हैं।

    इस बीच, वर्कफ्रंट की बात करें तो रजनीकांत आखिरी बार फिल्म कुली में नजर आए थे। अब वह जेलर 2 में नजर आएंगे। यह फिल्म 2026 में रिलीज होगी। दूसरी ओर, धनुष कृति सनोन के साथ तेरे इश्क में नजर आएंगे। आनंद एल राय द्वारा निर्देशित यह फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी। धनुष आखिरी बार फिल्म इडली कढ़ाई में नजर आए थे। उन्होंने इस फिल्म को निर्देशित और प्रोड्यूस भी किया है।

