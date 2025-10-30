SSKTK OTT Release: थिएटर में फेल ओटीटी पर दिखाएगी खेल, कब और कहां स्ट्रीम होगी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी?
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari OTT: अभिनेता वरुण धवन (Varun Dhawan) की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमार बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। अब इस मूवी की ओटीटी रिलीज को लेकर चर्चा तेज हैं। आइए जानते हैं कि ऑनलाइन ये फिल्म कब और कहां स्ट्रीम की जाएगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2 अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर अभिनेता वरुण धवन (Varun Dhawan) और एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) की रोमांटिक फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया था। इस मूवी की रिलीज से पहले इसको लेकर जबरदस्त हाइप देखने मिल रहा था, लेकिन वास्तविकता की पृष्ठभूमि पर सनी संस्कारी बुरी असफल रही और एक फ्लॉप के तौर पर सीमित रह गई।
अब सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की ओटीटी रिलीज (SSKTK OTT Release) को लेकर सुर्खियां तेज हो रही हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि ऑनलाइन इसे कब और कहां स्ट्रीम किया जाएगा।
ओटीटी पर कब और कहां आएगी फिल्म?
आज के दौर में सिनेमाघरों में रिलीज के बाद फिल्मों को सीधा ओटीटी पर रिलीज किया जाता है। जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करती हैं वे करीब दो महीने के भीतर ऑनलाइन स्ट्रीम की जाती हैं। जबकि जो फ्लॉप रहती हैं, उनकी ओटीटी रिलीज महीनेभर या उससे थोड़े समय बाद की जाती हैं।
ऐसा ही कुछ अब वरुण धवन की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को लेकर देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को आने वाले 27 नवंबर 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जा सकता है। हालांकि, अभी इसका आधिकारिक एलान होना बाकी है।
बता दें कि थिएटर रिलीज से पहले फिल्म की डिजिटल राइट्स की डील नेटफ्लिक्स के साथ हो गई थी। ऐसे में आने वाले समय में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। अगर अभी तक आपने इस रोमांटिक फिल्म को नहीं देखा है तो बस कुछ दिन के इंतजार के बाद आपका आनंद घर बैठे ले सकते हैं।
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का कलेक्शन
कांतारा चैप्टर 1 से बॉक्स ऑफिस क्लैश के चलते सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी कमाई के मामले में पीछे रह गई। गौर किया जाए इस मूवी के लाइफटाइम कलेक्शन की तरफ तो बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार वरुण धवन की ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 64 करोड़ का कारोबार कर पाई, जबकि वर्ल्डवाइड ये आंकड़ा 98 करोड़ रहा।
