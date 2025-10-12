SSKTK Collection: कांतारा के आगे सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 9 दिन में मारी हाफ सेंचुरी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कांतारा चैप्टर 1 के साथ सिनेमाघरों में बॉलीवुड की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari) भी रिलीज हुई थी। फिल्म के क्लैश को वरुण धवन ने जस्टिफाई भी किया था कि दोनों जॉनर अलग-अलग हैं तो उनकी सफलता की राह भी अलग है।

2 अक्टूबर को रिलीज हुई कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का अब बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा युद्ध देखने को मिल रहा है। कांतारा ने तो बाजी मार ली है, लेकिन 9 दिन में वरुण धवन की फिल्म कितना कमा पाई है, चलिए आपको मेकर्स द्वारा जारी पूरे डाटा के बारे में बताते हैं।

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का कलेक्शन धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स की तरफ से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म की कमाई भी ठीक-ठाक रही। मेकर्स के मुताबिक, एक हफ्तों में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस परर करीब 44 करोड़ रुपये कमा लिया था।