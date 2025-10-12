SSKTK Collection: कांतारा के आगे सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 9 दिन में मारी हाफ सेंचुरी
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Collection: वरुण धवन की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' और 'कांतारा चैप्टर 1' एक साथ रिलीज हुई थी। जहां 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है। वहीं, इस फिल्म के आगे रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा का क्या हाल हुआ है, जानिए यहां।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कांतारा चैप्टर 1 के साथ सिनेमाघरों में बॉलीवुड की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari) भी रिलीज हुई थी। फिल्म के क्लैश को वरुण धवन ने जस्टिफाई भी किया था कि दोनों जॉनर अलग-अलग हैं तो उनकी सफलता की राह भी अलग है।
2 अक्टूबर को रिलीज हुई कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का अब बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा युद्ध देखने को मिल रहा है। कांतारा ने तो बाजी मार ली है, लेकिन 9 दिन में वरुण धवन की फिल्म कितना कमा पाई है, चलिए आपको मेकर्स द्वारा जारी पूरे डाटा के बारे में बताते हैं।
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का कलेक्शन
धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स की तरफ से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म की कमाई भी ठीक-ठाक रही। मेकर्स के मुताबिक, एक हफ्तों में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस परर करीब 44 करोड़ रुपये कमा लिया था।
अब मेकर्स ने नए डाटा शेयर किए हैं। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने 9 दिन के अंदर बॉक्स ऑफिस पर हाफ सेंचुरी मार ली है। मेकर्स ने 12 अक्टूबर को बताया कि फिल्म ने अभी 50.25 करोड़ रुपये कमाए हैं। शनिवार को सिंगल डे इंडियन कलेक्शन 3.75 करोड़ रुपये था। वहीं, आठवें दिन मूवी ने 2.5 करोड़ रुपये कमाया है। फिल्म का बजट भी पता नहीं चला है। मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे 60 से 70 करोड़ रुपये के करीब में बनाया गया है। इस लिहाज से अभी इसे सफल नहीं कहा जा सकता है।
कांतारा चैप्टर 1 से पिछड़ी फिल्म
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के साथ रिलीज हुई कांतारा चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस पर राज चल रहा है। इस फिल्म ने 400 करोड़ रुपये के करीब कारोबार कर लिया है। फिल्म 10 दिन में ही ब्लॉकबस्टर बन गई है।
