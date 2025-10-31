Language
    Stranger Things 5 Trailer: अब अंत की शुरुआत... फिर वेक्ना के चंगुल में विल, स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का ट्रेलर रिलीज

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:13 AM (IST)

    Stranger Things 5 Trailer OUT: ओटीटी प्लेटफॉर्म की मोस्ट अवेटेज वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जल्द ही स्ट्रीम होने वाली इस सीरीज का ट्रेलर इस वक्त दर्शकों का उत्साह बढ़ा रहा है। सभी किरदार इंटेंस लुक में दिखाई दिए। 

    स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का ट्रेलर हुआ रिलीज। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रेंजर थिंग्स (Stranger Things) ओटीटी की सबसे पसंदीदा वेब सीरीज में से एक है। अभी तक इसके चार सीजन आ चुके हैं और पिछले तीन साल से इसके पांचवें और फाइनल सीजन का इंतजार हो रहा है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 इसी साल ओटीटी पर दस्तक देगा जिसकी पहली झलक धांसू है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का ट्रेलर (Stranger Things 5 Trailer) रिलीज हो गया है। 30 अक्टूबर को मेकर्स ने पांचवें सीजन का फाइनल ट्रेलर रिलीज किया। 

    स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का धांसू ट्रेलर आउट

    स्ट्रेंजर थिंग्स का राक्षस वेक्ना छूट गया है और वह दुनिया को तबाह कर रहा है। इलेवन और उसके दोस्त वेक्ना को ढूंढकर उसे खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। मगर वेक्ना के जाल में एक फिर विल आएगा, एक आखिरी बार। ट्रेलर की शुरुआत ही वेक्ना से होती है जो कहता है- अब होगी अंत की शुरुआत। 

    माइक और उसके दोस्त एक लैब में फंसे हुए हैं, जहां से वह भाग निकलते हैं। वेक्ना को ढूंढने की प्लानिंग करती हैं। दूसरी ओर इलेवन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर वेक्ना को खत्म करने की कोशिश में लगी है। 2 मिनट 51 सेकंड के ट्रेलर के आखिरी सीन में दिखाया गया है कि इस सीजन में वेक्ना विलियम को अपने कब्जे में करेगा। अब देखना होगा कि इलेवन और उसके दोस्त विलियम और धरती को वेक्ना से बचा पाएंगे या नहीं।

    कब रिलीज होगी स्ट्रेंजर थिंग्स 5?

    स्ट्रेंजर थिंग्स 5 को तीन वॉल्यूम में रिलीज किया जाएगा। पहले वॉल्यूम में चार एपिसोड रिलीज किए जाएंगे जो 26 नवंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। दूसरा वॉल्यूम 25 दिसंबर को आउट होगा जिसमें तीन एपिसोड होंगे। आखिरी एपिसोड 31 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। यह एपिसोड US और कनाडा के कुछ सिनेमाघरों में भी दिखाया जाएगा।

