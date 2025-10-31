Stranger Things 5 Trailer: अब अंत की शुरुआत... फिर वेक्ना के चंगुल में विल, स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का ट्रेलर रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रेंजर थिंग्स (Stranger Things) ओटीटी की सबसे पसंदीदा वेब सीरीज में से एक है। अभी तक इसके चार सीजन आ चुके हैं और पिछले तीन साल से इसके पांचवें और फाइनल सीजन का इंतजार हो रहा है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 इसी साल ओटीटी पर दस्तक देगा जिसकी पहली झलक धांसू है।

दरअसल, स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का ट्रेलर (Stranger Things 5 Trailer) रिलीज हो गया है। 30 अक्टूबर को मेकर्स ने पांचवें सीजन का फाइनल ट्रेलर रिलीज किया। स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का धांसू ट्रेलर आउट स्ट्रेंजर थिंग्स का राक्षस वेक्ना छूट गया है और वह दुनिया को तबाह कर रहा है। इलेवन और उसके दोस्त वेक्ना को ढूंढकर उसे खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। मगर वेक्ना के जाल में एक फिर विल आएगा, एक आखिरी बार। ट्रेलर की शुरुआत ही वेक्ना से होती है जो कहता है- अब होगी अंत की शुरुआत।