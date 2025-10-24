Stranger Things Release Date: OTT पर इस दिन आएगा 'स्ट्रैंजर थिंग्स', थिएटर में रिलीज होगा आखिरी एपिसोड
Stranger Things OTT Release Date: मोस्ट एंटीसिपेटेड अमेरिकन सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स का पांचवां सीजन को लेकर दर्शकों के बीच काफी बेताबी है। इस सीजन का आखिरी एपिसोड खास होने वाला है जिसे सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Stranger Things Season 5 OTT Release Date: साइंस-फिक्शन और हॉरर ड्रामा सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स (Stranger Things) का पांचवा और अंतिम सीजन जल्द ही दर्शकों के बीच आने वाला है। फैंस के बीच इस सीजन को लेकर जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि इस बार मेकर्स ने रिलीज को लेकर एक खास सरप्राइज़ दिया है। सीरीज का फाइनल एपिसोड केवल OTT प्लेटफॉर्म पर ही नहीं, बल्कि सिनेमाघरों (Theatres) में भी दिखाया जाएगा।
स्ट्रेंजर थिंग्स ओटीटी की बेस्ट थ्रिलर सीरीज में से एक है। इस सीरीज के पिछले चार सीजन को काफी पसंद किया गया था। अब तीन साल बाद सीरीज का आखिरी सीजन आ रहा है। इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। अब इसकी थिएटर रिलीज की भी तारीख सामने आई है।
तीन वॉल्यूम में होगी OTT पर रिलीज़
'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' को नेटफ्लिक्स (Netflix) पर तीन हिस्सों में रिलीज किया जाएगा जिससे कहानी का रोमांच अंत तक बना रहे। पहला वॉल्यूम 26 नवंबर 2025 से स्ट्रीम किया जाएगा जिसमें चार एपिसोड होंगे। फिर दूसरे वॉल्यूम में तीन एपिसोड 25 दिसंबर को रिलीज किए जाएंगे। आखिरी और थ्रिलिंग एपिसोड 31 दिसंबर को आएगा।
आखिरी एपिसोड थिएटर में भी होगा रिलीज
डफर ब्रदर्स (Duffer Brothers) की इस आइकॉनिक सीरीज का क्लाइमेक्स लगभग दो घंटे का होगा जिसका टाइटल 'द राइटसाइड अप' (The Rightside Up) है। मेकर्स ने फैसला किया है कि इस खास एपिसोड को OTT के साथ ही सिनेमाघरों में भी रिलीज किया जाएगा। वैरायटी के साथ बातचीत में मैट डफर ने कहा, "लोगों को यह अनुभव करने को नहीं मिलता कि साउंड और पिक्चर पर कितना समय और मेहनत खर्च होता है और वे इसे कम क्वालिटी में देख रहे हैं। इससे भी ज्यादा यह फैंस के साथ एक ही समय में इसे अनुभव करने के बारे में है।"
रॉस का भी कहना है कि फाइनल एपिसोड का एक्सपीरियंस शानदार होगा। बता दें कि स्ट्रेंजर थिंग्स का आखिरी एपिसोड अमेरिका और कनाडा के 350 से ज्यादा सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा, जो 1 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा।
