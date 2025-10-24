Stranger Things Release Date: OTT पर इस दिन आएगा 'स्ट्रैंजर थिंग्स', थिएटर में रिलीज होगा आखिरी एपिसोड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Stranger Things Season 5 OTT Release Date: साइंस-फिक्शन और हॉरर ड्रामा सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स (Stranger Things) का पांचवा और अंतिम सीजन जल्द ही दर्शकों के बीच आने वाला है। फैंस के बीच इस सीजन को लेकर जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि इस बार मेकर्स ने रिलीज को लेकर एक खास सरप्राइज़ दिया है। सीरीज का फाइनल एपिसोड केवल OTT प्लेटफॉर्म पर ही नहीं, बल्कि सिनेमाघरों (Theatres) में भी दिखाया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्ट्रेंजर थिंग्स ओटीटी की बेस्ट थ्रिलर सीरीज में से एक है। इस सीरीज के पिछले चार सीजन को काफी पसंद किया गया था। अब तीन साल बाद सीरीज का आखिरी सीजन आ रहा है। इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। अब इसकी थिएटर रिलीज की भी तारीख सामने आई है।