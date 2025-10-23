Netflix पर कोरियन सीरीज से भी ज्यादा पॉपुलर हैं ये टॉप 5 C-Drama, देखने बैठेंगे तो स्क्रीन से नही हटा पाएंगे नजरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मनोरंजन सीमाओं से परे हैं। कंटेंट अच्छा हो तो दर्शक विदेशी सीरीज और मूवीज को भी बहुत प्यार देते हैं। अब कोरियन ड्रामा को ही ले लीजिए। भारतीय फैंस के बीच के-ड्रामा खूब पॉपुलर हुआ। सिर्फ के-ड्रामा ही नहीं, चाइनीज ड्रामा भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

अगर आप रोमांटिक और दिल को छू लेने वाले ड्रामा देखने के शौकीन हैं तो आपको इस आर्टिकल में बताए गए 5 टॉप चाइनीज ड्रामा (C-Drama) को जरूर अपनी वॉचलिस्ट में शामिल करना चाहिए। ये ड्रामा न सिर्फ प्यारी कहानियों से भरपूर होते हैं, बल्कि इनकी शानदार प्रोडक्शन क्वालिटी आपको बांधे रखती है। अगर आप नेटफ्लिक्स पर कुछ बेहतरीन C-ड्रामा की तलाश में हैं तो ये पांच शोज आपको जरूर देखनी चाहिए।

माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन (My Girlfriend Is An Alien) यह ड्रामा एक Sci-Fi कॉमेडी रोमांस है जिसमें कॉमेडी और रोमांस का भरपूर ड्रामा है। कहानी एक एलियन लड़की, चाई शियाओ क्यूई की है, जो गलती से पृथ्वी पर आ जाती है। यहां उसकी मुलाकात एक 'ओवरबीयरिंग सीईओ' फेंग लेंग से होती है, जिसे 'बरसात के दिन एमनेशिया' है। यह नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी मौजूद है।

हिडन लव (Hidden Love) हाल के दिनों में 'हिडन लव' ने C-ड्रामा की दुनिया में तहलका मचा दिया है। यह एक प्योर स्कूल रोमांस है जो टीनएज क्रश से शुरू होता है और धीरे-धीरे सच्चे प्यार में बदल जाता है। कहानी सांग झि की है, जिसे अपने भाई के दोस्त, दुआन जिया शू पर क्रश हो जाता है, जो उससे कई साल बड़ा है। दोनों की प्रेम कहानी मासूमियत से भरी है।

व्हेन आई फ्लाई टुवर्ड्स यू (When I Fly Towards You) यह भी एक हाई-स्कूल रोमांस ड्रामा है जो दोस्ती, सपनों और पहली मोहब्बत के इर्द-गिर्द घूमता है। यह कहानी सु जाई जाई की है, जिसे क्लास के शांत और थोड़े शर्मीले स्टूडेंट झांग लू रंग पर क्रश है। यह शो दिखाता है कि कैसे सु जाई जाई की पॉजिटिव और जोशीली पर्सनैलिटी झांग लू रंग की जिंदगी बदल देती है।

आवर सीक्रेट (Our Secret) 'आवर सीक्रेट' एक और शानदार स्कूल-डे रोमांस है। यह कहानी डिंग शियान और झोउ सी यू की है। झोउ सी यू एक स्मार्ट और पॉपुलर छात्र है, जबकि डिंग शियान शांत और मेहनती है। दोनों एक-दूसरे को ट्यूशन में मदद करते हुए करीब आते हैं और हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक की जर्नी में एक-दूसरे का सहारा बनते हैं।