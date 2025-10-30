The Witcher Season 4: नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई Liam Hemsworth की विचर, फैंस अपने OG एक्टर को कर रहे मिस
फैंस लंबे समय से ये कल्पना कर रहे थे कि लियाम हेम्सवर्थ रिविया के गेराल्ट का किरदार कैसे निभाएंगे? तो आपको बता दें कि आपका ये इंतज़ार अब खत्म हो गया है। आंद्रेज सपकोव्स्की की किताबों पर आधारित नेटफ्लिक्स के इस रूपांतरण का सीजन 4 आ गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लियाम हेम्सवर्थ अपनी लेटेस्ट रिलीज के साथ हेनरी कैविल (Henry Cavill) का किया काम संभाल रहे हैं। एक्टर इन दिनों नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुए "द विचर" सीजन 4 में रिविया के गेराल्ट के रूप में नजर आ रहे हैं। शो के निर्माताओं के अनुसार, नए सीजन में गेराल्ट, येनेफर और सिरी की कहानी जारी रहेगी, जिन्हें पूरे महाद्वीप में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
साल 2022 में अलग हो गए थे हेनरी
हेनरी केविल ने साल 2022 में इस भूमिका से अलग होने का फैसला किया था जिसके बाद लोनली प्लानेट एक्टर को गेराल्ट के रोल के लिए चुना गया। अपने इंस्टाग्राम पर एक्टर ने एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी थी। एक्टर ने लिखा, "गेराल्ट ऑफ रिविया के रूप में मेरी यात्रा राक्षसों और रोमांच दोनों से भरी हुई है और अफसोस, मैं सीजन 4 के लिए अपने पदक और अपनी तलवारें रख दूंगा।
हालांकि फैंस हेनरी केविल की जगह एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर प्रशंसक मुखर रहे हैं, और उन्होंने इस सीज़न को "निरर्थक", "भ्रमित करने वाला" और "अपने चरम से बहुत दूर" कहा है।
कब और कहां देखें शो?
द विचर सीजन 4 30 अक्टूबर को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गया है। निर्माताओं ने शो के सभी आठ एपिसोड एक साथ दर्शकों के लिए नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिए हैं। यह सबसे छोटा सीज़न है,जिसकी अवधि 427 मिनट है।"
कहां खत्म हुई थी पुरानी कहानी?
अब बात करते हैं कि इस सीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा? सीजन 3 में जादूगर विल्गेफोर्ट्ज़ के साथ लड़ाई के बाद गेराल्ट को गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब नए एपिसोड्स में, हेम्सवर्थ का किरदार, जैस्कियर और मिल्वा की मदद से सिरी को ढूंढ़ने और बचाने की कोशिश करेगा। इस खोज के दौरान, असली सिरी डाकुओं के एक समूह के साथ यात्रा कर रहा है, जिन्हें 'द रैट्स'के नाम से जाना जाता है।
हालांकि फैंस हेनरी केविल की जगह लियाम हेम्सवर्थ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। दर्शकों ने इसे भ्रमित, कंफ्यूज करने वाला बताया।
