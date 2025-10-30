The Witcher Season 4: नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई Liam Hemsworth की विचर, फैंस अपने OG एक्टर को कर रहे मिस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लियाम हेम्सवर्थ अपनी लेटेस्ट रिलीज के साथ हेनरी कैविल (Henry Cavill) का किया काम संभाल रहे हैं। एक्टर इन दिनों नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुए "द विचर" सीजन 4 में रिविया के गेराल्ट के रूप में नजर आ रहे हैं। शो के निर्माताओं के अनुसार, नए सीजन में गेराल्ट, येनेफर और सिरी की कहानी जारी रहेगी, जिन्हें पूरे महाद्वीप में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

साल 2022 में अलग हो गए थे हेनरी हेनरी केविल ने साल 2022 में इस भूमिका से अलग होने का फैसला किया था जिसके बाद लोनली प्लानेट एक्टर को गेराल्ट के रोल के लिए चुना गया। अपने इंस्टाग्राम पर एक्टर ने एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी थी। एक्टर ने लिखा, "गेराल्ट ऑफ रिविया के रूप में मेरी यात्रा राक्षसों और रोमांच दोनों से भरी हुई है और अफसोस, मैं सीजन 4 के लिए अपने पदक और अपनी तलवारें रख दूंगा।

यह भी पढ़ें- Horror Movies: रूह कंपा देंगी हॉलीवुड की ये हॉरर मूवीज, इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं फिल्में हालांकि फैंस हेनरी केविल की जगह एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर प्रशंसक मुखर रहे हैं, और उन्होंने इस सीज़न को "निरर्थक", "भ्रमित करने वाला" और "अपने चरम से बहुत दूर" कहा है। कब और कहां देखें शो? द विचर सीजन 4 30 अक्टूबर को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गया है। निर्माताओं ने शो के सभी आठ एपिसोड एक साथ दर्शकों के लिए नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिए हैं। यह सबसे छोटा सीज़न है,जिसकी अवधि 427 मिनट है।"