    Horror Movies: रूह कंपा देंगी हॉलीवुड की ये हॉरर मूवीज, इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं फिल्में

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 07:47 PM (IST)

    कई लोग ऐसे हैं जो हॉरर सीरीज (Horror Films) और फिल्मों को देखने के लिए बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं। एक तरफ जहां इंडियन सिनेमा में हॉलीवुड का जबरदस्त कॉन्टेंट है तो वहीं हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों की बात भी कुछ और ही है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन सर्दियों में और हैलोवीन (Halloween 2025) के सीजन में आप किन हॉलीवुड की किन हॉरर फिल्मों को अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

    ये हॉरर फिल्में देख कांप जाएगी रूह

    द एक्सॉर्सिस्ट -
    साल 1973 में आई ये हॉलीवुड फिल्म अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। द एक्सॉर्सिस्ट को दुनिया की सबसे श्रापित फिल्म माना जाता है। इस हॉलीवुड हॉरर मूवी को लेकर अलग-अलग धारणाएं मौजूद हैं। जैसे फिल्म के सेट पर काली आत्माओं का साया और थिएटर्स में लोगों को आए हार्ट अटैक। मशहूर निर्देशक विलियम फ्रीडकिन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। ये फिल्म मशहूर इंग्लिश लेखक विलियम पीटर ब्लैटी के नोवल एक्सोरसिस्ट पर आधारित थी। फिल्म में दिखाया गया था कि एक छोटी बच्ची को बुरी आत्मा अपने कब्जे में ले लेती है और फिर खौफ का तांडव मचाती है। ये फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

    द शाइनिंग-
    साल 1980 में आई ये फिल्म भी बेहद डरावनी है। इस साइक्लोजिकल हॉरर फिल्म को देखने के बाद भी अच्छे-अच्छों की रूह कांप उठती है। इस फिल्म को स्टेनली क्रूबिक ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी 1977 में द शाइनिंग नाम की किताब पर आधारित है, जिसे स्टीफन किंग ने लिखा था। फिल्म में जैक निकोलसन , शेली डुवैल , डैनी लॉयड और स्कैटमैन क्रॉथर्स जैसे स्टार्स नजर आए थे। फिल्म को हॉलीवुड की इतिहास की सबसे डरावनी फिल्मों में से माना जाता है। इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

    द रिंग-
    साल 2002 में आई द रिंग भी उन फिल्मों में आती है, जिसे देखने के बाद लोगों को रातभर नींद नहीं आती है। फिल्म को गोर वर्बिंस्की ने डायरेक्ट किया था। इसमें नाओमी वॉट्स , मार्टिन हेंडरसन , डेविड डोर्फ़मैन और ब्रायन कॉक्स जैसे स्टार्स नजर आए। फिल्म में दिखाया गया कि एक रहस्यमयी वीडियो टेप देखने के 7 दिन बाद दर्शकों की मौत हो जाती है। 48 मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने 249.3 मिलियन डॉलर कमाए थे। इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

    इंसिडियस-
    साल 2010 में फिल्म इंसिडियस वो सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है, जिसे देखने बाद लोग थर-थर कांपने लगे थे। इस फिल्म को जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया था, जो कि इससे पहले कई हॉरर फिल्मों को डायरेक्ट चुके थे। फिल्म में 'द फर्दर' नाम की एक मिस्टीरियस दुनिया के बारे में दिखाया गया है, जहां आत्माएं बसती हैं। इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इसे भी आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।


    द कॉन्ज्यूरिंग-
    इस फिल्म के यूं तो अबतक कई पार्ट आ चुके हैं, लेकिन ये फिल्म अबतक की सबसे डरावनी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म को भी जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में वेरा फार्मिगा, पैट्रिक विल्सन और रॉन लिविंगस्टन जैसे स्टार्स नजर आए। बॉक्स ऑफिस पर भी यह फिल्म काफी हिट रही थी और फिल्म ने दुनियाभर में 319.5 मिलियन डॉलर का कारोबार किया था। इस फिल्म को भी आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

    एनाबेल-
    शायद ही कोई होगा, जिसे इस फिल्म के बारे में नहीं पता होगा। साल 2014 में रिलीज हुई इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था और ये फिल्म देखने के बाद थिएटर में भी चीख-पुकार मची थी। फिल्म में दिखाया गया है कि, कैसे एक गुड़िया के सहारे एक शख्स कुछ लोगों की जिंदगी को कठिन बनाता है। फिल्म में एनाबेले वलिस, वार्ड हॉर्टन और अल्फ्रे वुडार्ड ने काम किया। वहीं 6.5 मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने 257.6 मिलियन डॉलर कमाए थे। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

