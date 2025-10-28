Language
    पहले ब्वॉयफ्रेंड की मेहनत ने Sushmita Sen को बनाया था मिस यूनिवर्स, दर्द भरा था ब्रेकअप

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 06:09 PM (IST)

    Sushmita Sen: 1994 में सुष्मिता सेन भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता। सुष्मिता सेन ने इसके लिए कड़ी मेहनत तो की ही थी। उनके पहले ब्वॉयफ्रेंड ने भी उनका बहुत साथ दिया था। आइए जानते हैं कौन थे उनके पहले ब्वॉयफ्रेंड और अब क्या करते हैं?

    1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था मिस यूनिवर्स का ताज

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुष्मिता सेन के नाम भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनने का गौरव प्राप्त है। 1994 में इस ताज को जीतकर सुष्मिता ने ना सिर्फ अपना बल्कि पूरे देश का नाम रौशन किया था। एक्ट्रेस ने इस जर्नी में अपने पहले ब्वॉयफ्रेंड रजत तारा को क्रेडिट दिया है। रजत ने एक्ट्रेस को मिस यूनिवर्स की यात्रा में सहयोग देने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी।

    पहले ब्वॉयफ्रेंड ने किया था एक्ट्रेस का सपोर्ट

    कई जानी-मानी हस्तियों के साथ उनके रिश्ते अक्सर सार्वजनिक रहे हैं, लेकिन अभिनेत्री ने एक व्यक्ति के बारे में बार-बार गहरे सम्मान के साथ बात की है। उनके पहले प्रेमी रजत, जिन्होंने उनकी शुरुआती सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक टॉक शो में सुष्मिता ने खुलकर बताया कि कैसे उनके तत्कालीन प्रेमी रजत तारा ने एक महत्वपूर्ण मोड़ पर उनके सपने को पूरा करने के लिए अपने करियर की बलि दे दी।

    उस समय सुष्मिता ने मिस इंडिया का ताज जीता था और मिस यूनिवर्स की ट्रेनिंग के लिए मुंबई जाने की तैयारी कर रही थीं। दिल्ली में पली-बढ़ी होने के कारण, मुंबई जाने का विचार उनके लिए बहुत ही निराशाजनक था। सुष्मिता के मुताबिक रजत ही थे जिन्होंने आगे आकर उनके परिवार को सपोर्ट किया। उन्होंने उनकी मां से कहा कि वह उनके साथ चलेंगे ताकि उन्हें अकेलापन महसूस न हो।

    क्या काम करते थे रजत?

    रजत उस समय कपड़ों के ब्रांड बेनेटन में काम करते थे। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी कंपनी से एक महीने की छुट्टी मांगी थी, लेकिन जब उन्हें छुट्टी नहीं मिली, तो वे अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर सुष्मिता के साथ मुंबई चले गए। सुष्मिता ने इंटरव्यू के दौरान कहा था, 'उन्होंने अपने सपनों को त्याग दिया ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। मुझ पर उनका प्यार और विश्वास अविस्मरणीय है। मैं आज जो कुछ भी हूं, कुछ हद तक उन्हीं की वजह से हूं।

    क्या था ब्रेकअप का कारण?

    मिस यूनिवर्स जीतने के बाद दोनों अलग हो गए। मिड-डे से बातचीत में सुष्मिता ने स्पष्ट किया था कि उनका अलगाव आपसी सहमति से हुआ था, न कि इसलिए कि उन्होंने खुद को अलग करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा, 'कोई किसी को ऐसे कैसे छोड़ सकता है? लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती है और लोग भी आगे बढ़ जाते हैं'।

    अब कहां है रजत तारा?

    पिछले कुछ सालों में सुष्मिता सेन की प्राइवेंट लाइफ कई जाने-माने नामों से जुड़ी रही है। जिनमें एक्टर, बिजनेसमैन और यहां कि पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम भी शामिल हैं। मॉडल रोहमन शॉल के साथ उनके रिश्ते ने भी ध्यान आकर्षित किया था, हालांकि दोनों अलग हो गए हैं। आज रजत तारा अपने परिवार के साथ एक शांत जीवन जी रहे हैं, जबकि सुष्मिता सेन अपने करियर और पर फोकस कर रही हैं।

