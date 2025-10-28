पहले ब्वॉयफ्रेंड की मेहनत ने Sushmita Sen को बनाया था मिस यूनिवर्स, दर्द भरा था ब्रेकअप

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुष्मिता सेन के नाम भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनने का गौरव प्राप्त है। 1994 में इस ताज को जीतकर सुष्मिता ने ना सिर्फ अपना बल्कि पूरे देश का नाम रौशन किया था। एक्ट्रेस ने इस जर्नी में अपने पहले ब्वॉयफ्रेंड रजत तारा को क्रेडिट दिया है। रजत ने एक्ट्रेस को मिस यूनिवर्स की यात्रा में सहयोग देने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी।

पहले ब्वॉयफ्रेंड ने किया था एक्ट्रेस का सपोर्ट कई जानी-मानी हस्तियों के साथ उनके रिश्ते अक्सर सार्वजनिक रहे हैं, लेकिन अभिनेत्री ने एक व्यक्ति के बारे में बार-बार गहरे सम्मान के साथ बात की है। उनके पहले प्रेमी रजत, जिन्होंने उनकी शुरुआती सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक टॉक शो में सुष्मिता ने खुलकर बताया कि कैसे उनके तत्कालीन प्रेमी रजत तारा ने एक महत्वपूर्ण मोड़ पर उनके सपने को पूरा करने के लिए अपने करियर की बलि दे दी।

क्या काम करते थे रजत? रजत उस समय कपड़ों के ब्रांड बेनेटन में काम करते थे। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी कंपनी से एक महीने की छुट्टी मांगी थी, लेकिन जब उन्हें छुट्टी नहीं मिली, तो वे अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर सुष्मिता के साथ मुंबई चले गए। सुष्मिता ने इंटरव्यू के दौरान कहा था, 'उन्होंने अपने सपनों को त्याग दिया ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। मुझ पर उनका प्यार और विश्वास अविस्मरणीय है। मैं आज जो कुछ भी हूं, कुछ हद तक उन्हीं की वजह से हूं।

क्या था ब्रेकअप का कारण? मिस यूनिवर्स जीतने के बाद दोनों अलग हो गए। मिड-डे से बातचीत में सुष्मिता ने स्पष्ट किया था कि उनका अलगाव आपसी सहमति से हुआ था, न कि इसलिए कि उन्होंने खुद को अलग करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा, 'कोई किसी को ऐसे कैसे छोड़ सकता है? लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती है और लोग भी आगे बढ़ जाते हैं'।