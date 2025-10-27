साजिश करके Anil Kapoor ने इस एक्टर से छीनी थी 'तेजाब', 37 साल बाद अभिनेता ने खोला इतना बड़ा राज!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स का कई कलाकार शिकार हुए हैं। कई अभिनेताओं का करियर खत्म हुआ तो कई कलाकारों को वो मुकाम हासिल नहीं हो सका जो वो चाहते थे। 1988 में आई तेजाब से जुड़ा भी एक किस्सा सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए अनिल कपूर पहली पसंद नहीं थे।

ये एक्टर थे तेजाब के लिए पहली पसंद कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके आदित्य पंचोली ने यह खुलासा करके इंटरनेट पर खलबली मचा दी है कि 1988 की ब्लॉकबस्टर फिल्म तेजाब में माधुरी दीक्षित के साथ मुख्य भूमिका के लिए उन्हें पहले चुना गया था। तेजाब की कास्टिंग के बारे में आदित्य पंचोली ने दावा किया है कि इंडस्ट्री में राजनीति के चलते उन्हें इस रोल से हटा दिया गया था।

I was the original choice for Tezaab (1988), opposite @MadhuriDixit . Director N. Chandra, still very much around can confirm this.



Unfortunately, an actor, through his elder brother (who remains active in the industry), influenced the director to replace me. The rest, as they… pic.twitter.com/0GsBvsK2KG — Aditya Pancholi (@AdityaRPancholi) October 27, 2025 इंडस्ट्री की पॉलीटिक्स पर साधा निशाना आदित्य ने आगे कहा कि इंडस्ट्री का असली मुद्दा सिर्फ नेपोटिज्म नहीं है। उन्होंने कहा, 'हाल ही में मैंने एक अभिनेता को अपनी नई रिलीज के प्रचार के दौरान नेपोटिज्म के बारे में बोलते देखा। मैं यह स्पष्ट रूप से कह दूं कि फिल्म इंडस्ट्री में राजनीति नेपोटिज्म से कहीं ज्यादा गहरी है। पक्षपात हेरफेर और सत्ता के खेल, पारिवारिक संबंधों से कहीं ज्यादा करियर को आकार देते हैं'।

आदित्य पंचोली के पोस्ट करने के बाद कई यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं और अभिनेता की ईमानदारी की तारीफ की। इस बीच, कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद वह बिना नाम लिए अनिल कपूर और उनके भाई बोनी कपूर की बात कर रहे हैं।