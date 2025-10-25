Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जब आमिर खान को पूरा दिन किस करती रही ये एक्ट्रेस, आलोकनाथ पर लगाए थे कभी यौन शोषण के आरोप

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 05:06 PM (IST)

    बड़े पर्दे पर फिल्मी दुनिया जितनी चमकीली और चका-चौंध से भरी लगती है, पर्दे के पीछे की कहानियां उतनी ही दिलचस्प और हैरान करने वाली होती हैं। आज हम आपको एक एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके किस्से आपको हैरान करने देंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    इस एक्ट्रेस ने आमिर खान को किया था पूरे दिन किस

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चकाचौंध से भरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे कहानियां दिलचस्प तो होती ही हैं लेकिन कई बार हैरान करने वाली भी होती हैं। आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिनके पर्दे के पीछे के किस्से जितने दिलचस्प रहे हैं उतने ही हैरान करने वाले हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन्होंने खुद बताया था कि एक फिल्म के लिए इन्होंने इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को पूरे दिन किस किया था। इसी के साथ इस एक्ट्रेस ने एक्टर आलोक नाथ पर मी टू मूवमेंट के दौरान गंभीर आरोप भी लगाए थे। हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वह है नवनीत निशान। नवनीत आज अपना 60वां बर्थडे मना रही हैं, इस मौके पर पढ़ें उनके पर्दे के पीछे के किस्से।

    आमिर खान को किया पूरे दिन किस

    नवनीत निशान ने आमिर खान के साथ हम हैं राही प्यार के में काम किया है, जिसमें आमिर और जूही चावला लीड रोल में थे। इस फिल्म में नवनीत के काम को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। एक्ट्रेस ने फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा कुछ वक्त पहले सुनाया था, उन्होंने कहा था कि फिल्म में उनके और आमिर के बीच एक किसिंग सीन था जिसे हटा दिया गया था।

    aamir khan (6)

    यह भी पढ़ें- Lata Mangeshkar ने कभी क्यों नहीं की शादी, इस शख्स के लिए जिंदगीभर वफादार रहीं भारत कोकिला

    उन्होंने बताया, 'दुख की बात है कि फिल्म से एक सीन हटा दिया गया था जो काफी क्यूट था, जिसमें मैं सगाई के बाद आमिर को उनके घर पिक करने जाती हूं और उन्हें किस करती हूं। जब मैंने उन्हें किस किया तो उनके गाल पर लिपस्टिक लग गई, इस पर आमिर ने कहा कि इसे ऐसे ही रखना होगा। इस वजह से उन्होंने पूरे दिन करीब 7-8 बार किस करवाया। मैंने ये किस्सा अपने दोस्तों को सुनाया कि मेरी तो लॉटरी लग गई, मैंने दिनभर आमिर को किस किया'।

    aamir khan (7)

    आलोक नाथ पर लगाए थे आरोप

    तारा एक्टर नवनीत निशान ने आलोक नाथ के खिलाफ विंता नंदा के आरोप का सपोर्ट करते हुए कहा कि उन्हें शो का नुकसान हुआ है और मीडिया के माध्यम से उन्हें और शर्मिंदा किया गया है। नवनीत ने कहा कि वह नंदा के भयानक दर्द से सहानुभूति रखती हैं। नाथ का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस आदमी के पावर ट्रिप का खामियाजा भुगतना पड़ा। एक्ट्रेस ने बताया, 'मैं विंटा के साथ उस भयानक दर्द के लिए सहानुभूति रखती हूं जिससे वह गुजरी है। मैंने उस आदमी को थप्पड़ मारकर चार साल के उत्पीड़न का सामना किया और अब यह सब खत्म हो गया है।

    उन्होंने पीटीआई को बताया, 'मुझे शो का नुकसान हुआ और उस आदमी ने मीडिया के जरिए मुझे और शर्मिंदा किया और मैंने यह सब सहन किया। मैंने वहीं अपनी लड़ाई लड़ी। मुझे बेहद खुशी है कि इस पावर से आने वाले सत्ता के नशे और यौन उत्पीड़न को उजागर किया जा रहा है। अब समय आ गया है'। एक्ट्रेस ने कहा था कि वह हर उस महिला और पुरुष का समर्थन करती हैं जो मी टू मूवमेंट में अपने लिए खड़े हो रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Parineeti Chopra: अनुष्का शर्मा की PR का काम करती थीं एक्ट्रेस, तीन महीने बाद मिली थी बड़ी फिल्म