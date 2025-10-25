जब आमिर खान को पूरा दिन किस करती रही ये एक्ट्रेस, आलोकनाथ पर लगाए थे कभी यौन शोषण के आरोप

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चकाचौंध से भरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे कहानियां दिलचस्प तो होती ही हैं लेकिन कई बार हैरान करने वाली भी होती हैं। आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिनके पर्दे के पीछे के किस्से जितने दिलचस्प रहे हैं उतने ही हैरान करने वाले हैं।

इन्होंने खुद बताया था कि एक फिल्म के लिए इन्होंने इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को पूरे दिन किस किया था। इसी के साथ इस एक्ट्रेस ने एक्टर आलोक नाथ पर मी टू मूवमेंट के दौरान गंभीर आरोप भी लगाए थे। हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वह है नवनीत निशान। नवनीत आज अपना 60वां बर्थडे मना रही हैं, इस मौके पर पढ़ें उनके पर्दे के पीछे के किस्से।

आमिर खान को किया पूरे दिन किस नवनीत निशान ने आमिर खान के साथ हम हैं राही प्यार के में काम किया है, जिसमें आमिर और जूही चावला लीड रोल में थे। इस फिल्म में नवनीत के काम को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। एक्ट्रेस ने फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा कुछ वक्त पहले सुनाया था, उन्होंने कहा था कि फिल्म में उनके और आमिर के बीच एक किसिंग सीन था जिसे हटा दिया गया था।

आलोक नाथ पर लगाए थे आरोप तारा एक्टर नवनीत निशान ने आलोक नाथ के खिलाफ विंता नंदा के आरोप का सपोर्ट करते हुए कहा कि उन्हें शो का नुकसान हुआ है और मीडिया के माध्यम से उन्हें और शर्मिंदा किया गया है। नवनीत ने कहा कि वह नंदा के भयानक दर्द से सहानुभूति रखती हैं। नाथ का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस आदमी के पावर ट्रिप का खामियाजा भुगतना पड़ा। एक्ट्रेस ने बताया, 'मैं विंटा के साथ उस भयानक दर्द के लिए सहानुभूति रखती हूं जिससे वह गुजरी है। मैंने उस आदमी को थप्पड़ मारकर चार साल के उत्पीड़न का सामना किया और अब यह सब खत्म हो गया है।