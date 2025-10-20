Language
    Lata Mangeshkar ने कभी क्यों नहीं की शादी, इस शख्स के लिए जिंदगीभर वफादार रहीं भारत कोकिला

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 07:30 AM (IST)

    महान गायिका लता मंगेशकर ने एक बार कहा था कि वे कभी पुर्नजन्म नहीं लेना चाहेंगी और ना ही लता मंगेशकर बनना चाहेंगी। क्योंकि इस जिंदगी में उन्हें काफी संघर्ष और दुख झेलने पड़े।

    लता मंगेशकर ने क्यों नहीं की थी शादी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारत कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज से दुनिया भर में ख्याति बटोरीं और आज भी वे करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। 14 भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने के साथ वह भारत की सबसे चहिती सिंगर बनी।

    भारत रत्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित लता मंगेशकर की विरासत सदियों तक याद रखी जाएगी। अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में लता मंगेशकर ने अपार सफलता देखी लेकिन पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने कभी शादी नहीं की और हमेशा अकेली रहीं। हालांकि उनकी प्रेम कहानी काफी अलग और वफादारी से भरी रही है। आइए जानते हैं आखिर लता मंगेशकर ने कभी शादी क्यों नहीं की? और वो कौन सा शख्स था जिसके लिए भारत कोकिका जिंदगीभर वफादार रहीं।

    1960 के दशक में किस्मत ने लता को राजस्थान के राजघराने के एक युवा क्रिकेटर राज सिंह डूंगरपुर से मिलवाया। उस समय मुंबई में लॉ की पढ़ाई कर रहे राज, लता के छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर के साथ अक्सर क्रिकेट खेलते थे। एक दिन हृदयनाथ ने राज को अपने घर बुलाया। लता ने राज का स्वागत चाय पर किया और उनके बीच कुछ अनकही बातें हुईं। उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ी और समय के साथ उनका रिश्ता प्यार में बदल गया।

    नारियल पूर्णिमा पर एक उत्सव के दौरान उनका रिश्ता और गहरा हो गया। जब राज ने क्रिकेट के मैदान के किस्से सुनाए, तो लता उनके आकर्षण और ईमानदारी की ओर आकर्षित हुईं। एक दोस्ती से शुरू हुआ यह रिश्ता जल्द ही एक गहरे इमोशनल रिश्ते में बदल गया। बढ़ती नजदीकियों के बावजूद आगे की राह आसान नहीं थी। राज का कुलीन वंश लता की साधारण महाराष्ट्रीयन जड़ों से टकरा रहा था। उनके पिता डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंहजी, जाति, समुदाय और सामाजिक प्रतिष्ठा के अंतर के कारण इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। इसके अलावा लता, राज से छह साल बड़ी भी थीं। उम्र के इस अंतर ने उस विरोध को और भी ज्यादा बढ़ा दिया।

    इसके बाद पारिवारिक जिम्मेदारी और निजी चाहत के बीच फंसे राज ने एक दर्दनाक फैसला लिया। उन्होंने लता से शादी न करने का फैसला किया। लेकिन यह भी कसम खाई कि वह कभी किसी और से शादी नहीं करेंगे। लता भी अविवाहित रहीं, उनका दिल चुपचाप उस इंसान के लिए वफादार रहा जिससे वह प्यार करती थीं। यानी ना सिर्फ लता बल्कि राज ने भी प्यार के लिए अपनी वफादारी दिखाई।

    न तो लता और न ही राज ने कभी सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते की खुलकर पुष्टि की। अपनी लव लाइफ के बारे में पूछे जाने पर, लता ने एक बार कहा था, 'कुछ बातें सिर्फ दिल को ही पता होती हैं। मुझे इसे ऐसे ही रहने दो'। वहीं एक बार लता मंगेशकर ने यह भी कहा था कि वे अपने पुनर्जन्म नहीं लेना चाहेंगी और ना ही कभी लता मंगेशकर बनना चाहती हैं क्योंकि इस जिंदगी में बहुत संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। वहीं राज ने 2004 में एक इंटरव्यू में अपने रिश्ते पर बात की थी और उन्होंने स्वीकार किया कि हालांकि उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन उनका रिश्ता अटूट रहा।

    लता मंगेशकर का 6 फरवरी, 2022 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राज सिंह डूंगरपुर का निधन 2009 में ही हो गया था। हालांकि वे कभी शादी के बंधन में नहीं बंधे, लेकिन उनकी ये अनकही प्रेम कहानी यादों में अमर हो गई है।

