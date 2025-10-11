श्रीदेवी के लिए दीवाना था ये डायरेक्टर, बॉयज हॉस्टल में बनवा डाला था 'श्रीदेवी रूम'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बड़ी-बड़ी आंखें, चेहरे पर मुस्कान और खूबसूरती ऐसी मानो कायनात भी उनके आगे सजदा करने लग जाए। ऐसी ही थीं 90's की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी (Sridevi)। बॉलीवुड के इतिहास में शायद ही कोई एक्ट्रेस रही है, जिसे इतनी सफलता मिली। श्रीदेवी ने अपने दौर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। करीब पांच दशक श्रीदेवी बॉलीवुड के उस 70MM की स्क्रीन पर राज करती रहीं। कई भाषाओं में उन्होंने काम किया। डांस हो, एक्टिंग हो या फिर उनकी महज एक अपीयरेंस हो, जहां श्रीदेवी वहां अपने आप तालियां बज उठती थीं। यही वजह है कि श्रीदेवी के चाहने वालों की फेहरिस्त देश से लेकर विदेश तक थी। उनके फैंस आम ही नहीं बल्कि खास लोग भी हुआ करते थे और इन्हीं में से एक नाम था फिल्ममेकर रवि. के चंद्रन (Ravi K Chandran) का। जिन्होंने श्रीदेवी की दीवानगी में कुछ ऐसा किया कि लोग हैरान रह गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कॉलेज हॉस्टल में बनाया था ' श्रीदेवी रूम' डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर रवि के चंद्रनश्रीदेवी को काफी पसंद करते थे। उनके काम से बहुत प्रभावित थे। यही वजह थी कि वो उनके फैन बन बैठे। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में रवि के चंद्रन ने इस बात का खुलासा किया। रवि ने बताया कि वोश्रीदेवी के किस कदर दीवाने थे। वो अपने कॉलेज में श्रीदेवी के पोस्टर्स चिपकाते थे। रवि ने कहा कि, मैं जब कॉलेज में था, तो मैंने एक थिएटर से श्रीदेवी का एक कट-आउट चुरा लिया था। इस कट-आउट में वो खड़ी हुईं थीं। इसे चुराकर मैंने अपने कमरे में लाकर रख लिया। इसके बाद मेरा कमरा 'श्रीदेवी रूम' बन गया। पहले से ही कमरे की दीवारें उनकी तस्वीरों से भरी थीं। मैं बस उन्हीं को देखता रहता था और जब भी कहीं किसी अखबार में उनकी तस्वीर अखबार तो मैं झट से उसे काटकर दीवार पर चिपका देता था। इसके बाद लोग मेरे कमरे में आते थे और कहते थे कि हम प्रार्थना करने आए हैं।'

उन्होंने आगे बताया, 'मैं बीच वाली सीट पर बैठा था। एक तरफ वो थीं और दूसरी तरफ अनिल बैठे थे। मैं बता नहीं सकता कि सच में मेरी धड़कन रुक सी गई थी। मेरी आइडल मेरे ठीक बगल में थीं। मैं दंग रह गया, इसके बाद मैंने उन्हें कहा कि, मैडम, आपको पता है, मैंने एक बार आपका कट-आउट चुराकर अपने हॉस्टल के कमरे में रख दिया था। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि आप मेरे बगल में हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, 'क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। मैंने उन्हें कहा, ' आप मुझे सर मत कहिए, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, और ये पल मेरे लिए बहुत खास है।