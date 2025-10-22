Parineeti Chopra: अनुष्का शर्मा की PR का काम करती थीं एक्ट्रेस, तीन महीने बाद मिली थी बड़ी फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। परिणीति चोपड़ा इस वक्त अपने मदरहुड को एंजॉय कर रही हैं। हालांकि अभी वो फिल्मों से थोड़ी दूर हैं लेकिन अपने करियर के शुरुआती दौर में एक्ट्रेस बनने से पहले उन्होंने कई और काम भी किए हैं। आज वे अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और उन्होंने हाल ही में खुलासा किया कि कैसे उन्होंने करियर के शुरुआती दौर में अनुष्का शर्मा की पीआर का काम भी किया था और उसके तीन महीने बाद ही लेडीज वर्सेस रिकी बहल में उनकी को-स्टार बन गईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अनुष्का शर्मा के लिए किया पीआर का काम कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग (AMA) सेशन के दौरान, जब एक फैन ने अनुष्का के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा, तो परिणीति ने यह दिलचस्प बात साझा की। उन्होंने याद करते हुए कहा, 'मैं बैंड बाजा बारात के लिए उनके इंटरव्यू शेड्यूल करने से लेकर लेडीज वर्सेस रिकी बहल में उनकी को-स्टार बनने तक का सफर तीन महीने के अंदर तय कर चुकी थी। कितना कूल है ना? उस समय से ही मैं हमेशा उनका सम्मान करती रही हूं'।

फिल्म की कहानी रणवीर के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक चार्मिंग ठग है और तीन महिलाओं से प्यार का नाटक करके उन्हें ठगता है। फिर ये महिलाएं आपस में मिल जाती हैं और बदला लेने के लिए अनुष्का के किरदार को काम पर लगा देती हैं। इस फिल्म में कॉमेडी, ड्रामा भरपूर था, जो दर्शकों को काफी पसंद आया था।