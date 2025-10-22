Language
    Parineeti Chopra: अनुष्का शर्मा की PR का काम करती थीं एक्ट्रेस, तीन महीने बाद मिली थी बड़ी फिल्म

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:30 AM (IST)

    Parineeti Chopra ने खुलासा किया कि कैसे उन्होंने अनुष्का शर्मा का पीआर संभालने से लेकर सिर्फ तीन महीनों में उनके साथ लेडीज वर्सेस रिकी बहल में अभिनय करने तक का सफर तय किया था।

    परिणीति चोपड़ा मना रहीं 37वां बर्थडे

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। परिणीति चोपड़ा इस वक्त अपने मदरहुड को एंजॉय कर रही हैं। हालांकि अभी वो फिल्मों से थोड़ी दूर हैं लेकिन अपने करियर के शुरुआती दौर में एक्ट्रेस बनने से पहले उन्होंने कई और काम भी किए हैं। आज वे अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और उन्होंने हाल ही में खुलासा किया कि कैसे उन्होंने करियर के शुरुआती दौर में अनुष्का शर्मा की पीआर का काम भी किया था और उसके तीन महीने बाद ही लेडीज वर्सेस रिकी बहल में उनकी को-स्टार बन गईं।

    अनुष्का शर्मा के लिए किया पीआर का काम

    कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग (AMA) सेशन के दौरान, जब एक फैन ने अनुष्का के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा, तो परिणीति ने यह दिलचस्प बात साझा की। उन्होंने याद करते हुए कहा, 'मैं बैंड बाजा बारात के लिए उनके इंटरव्यू शेड्यूल करने से लेकर लेडीज वर्सेस रिकी बहल में उनकी को-स्टार बनने तक का सफर तीन महीने के अंदर तय कर चुकी थी। कितना कूल है ना? उस समय से ही मैं हमेशा उनका सम्मान करती रही हूं'।

    लेडीज वर्सेज रिकी बहल में नजर आईं एक्ट्रेस

    उनके सफर की यह झलक दिखाती है कि कैसे उन्होंने पर्दे के पीछे काम करने से लेकर अनुष्का के प्रति अपने जुनून और गहरे सम्मान के चलते, कितनी जल्दी सुर्खियों में कदम रख दिया। 2011 में रिलीज हुई लेडीज वर्सेस रिकी बहल में रणवीर सिंह, दीपानिता शर्मा और अदिति शर्मा जैसे कई सितारे नजर आए थे।

    फिल्म की कहानी रणवीर के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक चार्मिंग ठग है और तीन महिलाओं से प्यार का नाटक करके उन्हें ठगता है। फिर ये महिलाएं आपस में मिल जाती हैं और बदला लेने के लिए अनुष्का के किरदार को काम पर लगा देती हैं। इस फिल्म में कॉमेडी, ड्रामा भरपूर था, जो दर्शकों को काफी पसंद आया था।

    यशराज के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी किया काम

    अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने से पहले परिणीति यशराज फिल्म्स के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती थीं। उनकी कजिन प्रियंका चोपड़ा ने ही उन्हें स्टूडियो की मार्केटिंग टीम से मिलवाया था, जिसके बाद निर्देशक मनीष शर्मा ने परिणीति को तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसमें लेडीज वर्सेस रिकी बहल उनकी पहली फिल्म थी।

    इस बीच परिणीति अपने करियर को आगे बढ़ा रही हैं इसके साथ ही वे अपनी पर्सनल लाइफ में एक नया चैप्टर भी शुरू करने जा रही हैं।

