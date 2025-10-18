'अपनी उंगलियों पर नचाएगी...' शबाना आजमी ने न्यू डैड अरबाज खान को बेटी Sipaara के लिए दे डाली वार्निंग
बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान (Arbaaz Khan Daughter) ने एक बार फिर पिता बनने की खुशी मनाई है। उन्होंने और उनकी पत्नी शुरा खान ने 5 अक्टूबर को अपनी बेटी सिपारा का स्वागत किया। दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी ने अरबाज को उनकी बेटी के आगमन पर बधाई दी और उन्हें एक लड़की का पिता होने के बारे में एक प्यारी सी चेतावनी दी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अरबाज़ खान (Arbaaz Khan) और शूरा खान के घर 5 अक्टूबर, 2025 को एक नन्ही परी का जन्म हुआ। कपल को कई बॉलीवुड सेलेब्स से बधाईयां मिल रही है। अब शबाना आज़मी ने अरबाज खान के लिए स्पेशल बधाई संदेश लिखा है।
शबाना आजमी ने शेयर की प्यारी सी फोटो
दिग्गज अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की है जिसमें अरबाज़ खान जश्न का केक काटते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीर शेयर करते हुए शबाना ने लिखा, "अरबाज़ खान, सिपारा के आने पर बधाई। वार्निंग: वो आपको अपनी उंगलियों पर नचाएगी। ये एक बेटी का जन्मसिद्ध अधिकार है।"
इसके जवाब में अरबाज ने लिखा,"उसकी छोटी उंगली पर नांचने को तैयार हूं। बहुत खुश हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।"
अर्पिता के घर पर की थी शादी
अरबाज और शूरा ने 24 दिसंबर, 2023 को अपनी बहन अर्पिता खान शर्मा के मुंबई स्थित आवास पर एक निजी निकाह समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी में उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए थे। इसी साल जून में, अरबाज़ ने शूरा के प्रेग्नेंट होने की पुष्टि की और दो दशक बाद फिर से पिता बनने पर अपनी खुशी ज़ाहिर की।
एक्टर ने जाहिर की थी पिता बनने की खुशी
बता दें कि अरबाज खान पहले से ही 22 वर्षीय अरहान खान के पिता हैं। अरहान मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान के बेटे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में,अरबाज ने पिता बनने के बारे में बात करते हुए कहा,"हर कोई नर्वस होता है। कोई भी व्यक्ति इस घबराहट को महसूस कर सकता है; मैं भी कुछ समय बाद पिता बनने की स्थिति में आ रहा हूं। यह मेरे लिए एक नया और फ्रेश एहसास है। मैं उत्साहित हूं, खुश हूं और आगे की राह देख रहा हूं। यह मुझे खुशी और ज़िम्मेदारी का एक नया एहसास दे रहा है। मुझे यह अच्छा लग रहा है।"
