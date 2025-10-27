सीधी साधी सिंगर हुईं साजिशों का शिकार, गुलशन कुमार से जुड़ा नाम, फिर भक्ति से जुड़ीं और बन गई सुपरस्टार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 70 के दशक के म्यूजिक के लोग आज भी दीवाने हैं। ना सिर्फ बॉलीवुड म्यूजिक बल्कि भक्तिगीत गाने वाले सिंगर्स ने भी लोगों के बीच अपनी एक अलग जगह बनाई है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दिग्गज सिंगर की जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी बेमिसाल आवाज का दीवाना तो बनाया ही साथ ही भक्तिगीत में भी उनकी एक अलग पहचान बनी।

इस दिग्गज सिंगर ने इंडस्ट्री को कई बेहतरीन गाने दिए और लता मंगेशकर से तुलना का तमगा भी हासिल किया। इतनी शोहरत मिलने के बावजूद इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी संघर्ष रहा। हम बात कर रहे हैं क्या करते थे साजना, कोयल सी तेरी बोल, मेनु इश्क दा लगया रोग जैसे गानों को अपनी आवाज से सजाने वाली अनुराधा पौडवाल की।

इंडस्ट्री में हुआ भेदभाव अनुराधा पौडवाल ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि बॉलीवुड में काफी भेदभाव होता है। माना जाता है कि इसी के चलते उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का एलान किया और करियर के पीक पर सिर्फ भजन गाने का फैसला किया।

पति के निधन के बाद लगा झटका अनुराधा पौडवाल ने 1969 में अरूण पौडवाल से शादी की थी जो एक म्यूजिक कंपोजर थे। उनके दो बच्चे हुए आदित्य और कविता। दुर्भाग्य से एक हादसे में अरूण का निधन हो गया और अनुराधा अकेली हो गई, उन पर घर और बच्चे की जिम्मेदारी आ गई। इतना ही नहीं उन्हें तब और बड़ा झटका लगा जब किडनी फेलियर के कारण उन्होंने अपने बेटे आदित्य को भी खो दिया।