सीधी साधी सिंगर हुईं साजिशों का शिकार, गुलशन कुमार से जुड़ा नाम, फिर भक्ति से जुड़ीं और बन गई सुपरस्टार
बॉलीवुड में कई अनसुने और अनकहे किस्से छुपे हुए हैं, आज हम आपको एक ऐसी सिंगर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने म्यूजिक में खूब नाम कमाया। यहां तक कि उनकी तुलना लता मंगेशकर से भी हुई। करियर के पीक पर होने के बावजूद इस सिंगर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दर्द से भरी रही।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 70 के दशक के म्यूजिक के लोग आज भी दीवाने हैं। ना सिर्फ बॉलीवुड म्यूजिक बल्कि भक्तिगीत गाने वाले सिंगर्स ने भी लोगों के बीच अपनी एक अलग जगह बनाई है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दिग्गज सिंगर की जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी बेमिसाल आवाज का दीवाना तो बनाया ही साथ ही भक्तिगीत में भी उनकी एक अलग पहचान बनी।
इस दिग्गज सिंगर ने इंडस्ट्री को कई बेहतरीन गाने दिए और लता मंगेशकर से तुलना का तमगा भी हासिल किया। इतनी शोहरत मिलने के बावजूद इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी संघर्ष रहा। हम बात कर रहे हैं क्या करते थे साजना, कोयल सी तेरी बोल, मेनु इश्क दा लगया रोग जैसे गानों को अपनी आवाज से सजाने वाली अनुराधा पौडवाल की।
इंडस्ट्री में हुआ भेदभाव
अनुराधा पौडवाल ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि बॉलीवुड में काफी भेदभाव होता है। माना जाता है कि इसी के चलते उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का एलान किया और करियर के पीक पर सिर्फ भजन गाने का फैसला किया।
यह भी पढ़ें- Hemlata का प्रेम गीत दिल को पहुंचाता है सुकून, आज भी पॉपुलर है एक्ट्रेस रंजीता का ये सॉन्ग
लता मंगेशकर से की जाती थी तुलना
70-80 के दशक में अनुराधा इतनी पॉपुलर हो गई थी कि उनकी तुलना लता मंगेशकर से की जाने लगी थी। अनुराधा ने अमिताभ बच्चन की अभिमान से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक गानों को अपनी आवाज दी और लोगों के दिल में अपनी एक खास जगह बना ली।
पति के निधन के बाद लगा झटका
अनुराधा पौडवाल ने 1969 में अरूण पौडवाल से शादी की थी जो एक म्यूजिक कंपोजर थे। उनके दो बच्चे हुए आदित्य और कविता। दुर्भाग्य से एक हादसे में अरूण का निधन हो गया और अनुराधा अकेली हो गई, उन पर घर और बच्चे की जिम्मेदारी आ गई। इतना ही नहीं उन्हें तब और बड़ा झटका लगा जब किडनी फेलियर के कारण उन्होंने अपने बेटे आदित्य को भी खो दिया।
गुलशन कुमार से जुड़ा नाम
पति की मौत के बाद धीरे-धीरे अनुराधा की जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। उस वक्त उनका नाम सिंगर गुलशन कुमार से भी जुड़ा था, दोनों ने कई गानों में अपनी आवाज से लोगों का दिल जीता था। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे लेकिन किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था क्योंकि गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अनुराधा ने भजन की राह पकड़ ली।
पद्मश्री से सम्मानित अनुराधा पौडवाल ने आज भक्तिगीत से लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। आज अनुराधा अपना 71वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं।
अनुराधा पौडवाल के मशहूर गाने
- कोरे कोरे सपने मेरे
- धीरे धीरे से
- उठा ले जाउंगा
- धक-धक करने लगा
- मैं परदेसी हूं
- चाहा है तुझको
- नजर के सामने
- दिल है कि मानता नहीं
- तेरा नाम लिया
- मुझे नींद ना आए
- बहुत प्यार करते हैं
यह भी पढ़ें- Mukesh का ये गीत जिंदगी का सफरनामा करता है बयां, Lata Mangeshkar संग मिलकर गाया था कल्ट सॉन्ग
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।