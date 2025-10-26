Mukesh का ये गीत जिंदगी का सफरनामा करता है बयां, Lata Mangeshkar संग मिलकर गाया था कल्ट सॉन्ग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के सुरों सरताजों के बारे में जिक्र किया जाए तो मुकेश (Mukesh) और लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) की जोड़ी इस मामले में पहले स्थान पर रहेगी। इन दोनों दिग्गज गायकों ने मिलकर बॉलीवुड के कई यादगार गीत गाए, जिन्हें मौजूदा समय में भी श्रोता सुनने पसंद करते हैं।

इसी आधार पर हम आपको आप 53 साल पहले रिलीज हुए एक बेहतरीन गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे लता और मुकेश दोनों ने मिलकर गाया था। इस गीत को अभिनेता मनोज कुमार पर फिल्माया गया था। आइए जानते हैं यहां कौन से गाने के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

मुकेश और लता मंगेशकर का हिट सॉन्ग मधुर आवाज के धनी लता मंगेशकर और मुकेश उम्दा गायकों के तौर पर जाना जाता है। बेशक ये दोनों आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनके द्वारा गाए गए गीत आज भी अमर है। गौर किया जाए लता और मुकेश की जोड़ी के सबसे बेहतरीन सॉन्ग (Mukesh Song) के बारे में तो उनकी लिस्ट काफी लंबी है।

अभिनेत्री नंदा और मनोज कुमार पर फिल्माए गए इस सॉन्ग को लता मंगेशकर और मुकेश ने अपनी मधुर आवाज में गाया था। जबकि संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने एक प्यार का नगमा है की धुनों को तैयार किया। इसके अलावा गाने के बोल गीतकार संतोष आनंद की कलम से निकले थे।