Mukesh का ये गाना सुन कलेजे पर पड़ती है ठंडक, 5 मिनट 37 सेकंड का सॉन्ग आज भी है सुपरहिट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा के महान गायक मुकेश (Singer Mukesh) की आवाज में एक ऐसा जादू है, जो समय की सीमाओं को तोड़कर आज भी लोगों के दिलों को छूता है। उनके दर्द भरे और मखमली गीतों में एक खास एहसास है, जो हर सुनने वाले को अपनेपन का अनुभव कराता है।

इन्हीं सदाबहार गीतों में एक ऐसा नगमा है जिसका समय भले ही 5 मिनट 37 सेकंड हो, लेकिन उसकी धुन और बोल का असर सदियों तक रहने वाला है। यह गाना 54 साल पहले मुकेश ने गाया था। आज भी इस गाने के बोल सुनने वालों के दिलों को छू जाते हैं।

54 साल पुराना गाना आज भी है सुपरहिट जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, वो है 'कहीं दूर जब दिन ढल जाए' (Kahin Door Jab Din Dhal Jaye) है जो साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म आनंद (Anand Movie) का है। इस फिल्म में राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने मुख्य भूमिका निभाई थी।