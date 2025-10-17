Mukesh का ये गाना सुन कलेजे पर पड़ती है ठंडक, 5 मिनट 37 सेकंड का सॉन्ग आज भी है सुपरहिट
महान गायक मुकेश (Mukesh) की आवाज का जादू आज भी बरकरार है। मखमली आवाज में वह कोई भी गाना गाते तो वह सुपरहिट होना तय था। साल 1971में भी उन्होंने एक फिल्म के लिए गाना गया था जो सुपर-डुपर हिट हुआ था। यह गाना आपके दिल को छू जाएगा। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा के महान गायक मुकेश (Singer Mukesh) की आवाज में एक ऐसा जादू है, जो समय की सीमाओं को तोड़कर आज भी लोगों के दिलों को छूता है। उनके दर्द भरे और मखमली गीतों में एक खास एहसास है, जो हर सुनने वाले को अपनेपन का अनुभव कराता है।
इन्हीं सदाबहार गीतों में एक ऐसा नगमा है जिसका समय भले ही 5 मिनट 37 सेकंड हो, लेकिन उसकी धुन और बोल का असर सदियों तक रहने वाला है। यह गाना 54 साल पहले मुकेश ने गाया था। आज भी इस गाने के बोल सुनने वालों के दिलों को छू जाते हैं।
54 साल पुराना गाना आज भी है सुपरहिट
जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, वो है 'कहीं दूर जब दिन ढल जाए' (Kahin Door Jab Din Dhal Jaye) है जो साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म आनंद (Anand Movie) का है। इस फिल्म में राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने मुख्य भूमिका निभाई थी।
किशोर कुमार की जगह मुकेश ने दी थी आवाज
ऋषिकेश मुखर्जी निर्देशित आनंद सुपर-डुपर हिट हुई थी और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया गाना 'कहीं दूर जब दिन ढल जाए' उससे भी बड़ी सुपरहिट साबित हुई थी। इस गाने को लोगों ने खूब पसंद किया था। इसे उस वक्त के दिग्गज गायक मुकेश ने गाया था। इससे पहले राजेश खन्ना पर जितने भी गाने फिल्माए गए, उसमें ज्यादातर किशोर कुमार (Kishore Kumar) ने अपनी आवाज दी थी, लेकिन आनंद मूवी के लिए ऋषिकेश ने मुकेश को अपना सिंगर चुना।
यूट्यूब पर आज भी ट्रेंड करता है गाना
आनंद का गाना 'कहीं दूर जब दिन ढल जाए' मेल वर्जन को मुकेश ने गाया था और इसके बोल लिखे थे योगेश ने। इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर सलिल चौधरी थे। इस गाने के बोल और मुकेश की आवाज इसे सदाबहार बनाती है। आज भी यूट्यूब पर मौजूद इस गाने के मिलियंस में व्यूज हैं।
