‘आप गलत गा रहे हो,’ जब Kishore Kumar को गाना गाते वक्त एक्टर ने टोका, सिंगर के जवाब ने कर दी थी बोलती बंद
Kishore Kumar सिनेमा जगत के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक रहे। उनके द्वारा गाए गीत आज भी फैंस सुनना पसंद करते हैं। आज हम आपको किशोर दा से जुड़ा रोचक किस्सा बताने जा रहे हैं, जब एक अभिनेता ने उन्हें गाना गाते वक्त बीच में टोक दिया था। बाद में सिंगर ने उसे करारा जवाब दिया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुरों के सुरताज किशोर कुमार के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। उन्होंने अपने शानदार सिंगिंग करियर में एक से बढ़कर एक सॉन्ग्स गाए, जिन्हें आज भी श्रोता सुनना पसंद करते हैं। गायकी के अलावा किशोर दा की निजी जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से भी मौजूद हैं, उनमें से एक किस्सा आज हम आपको बताने जा रहे हैं।
मामला ये थी कि एक मशहूर अभिनेता किशोर कुमार (Kishore Kumar Song) का गाना गाते वक्त बीच में टोक दिया था और कहा था कि वह गलत गा रहे हैं। उसके बाद किशोर ने उस एक्टर को मुंहतोड़ जवाब दिया था। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या था-
एक्टर ने निकाली थी किशोर कुमार की गायकी में गलती
किशोर कुमार जिंदगी कमाल के गायक थे, उतना ही मजेदार उनका व्यक्तित्व था। उनसे जुड़े किस्सों की सिनेमा जगत में भरमार है। उस आधार पर आज हम आपके लिए किशोर दा से संबंधित एक ऐसा ट्रिविया लाए हैं, जिसके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा। दरअसल इस मामले को लेकर अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher) ने अपने शो द अनुपम शो में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था-
मैं किशोर दा के साथ लंदन में मौजूद थे। वहां उनका एक शो था और वह गाने की रिहर्सल कर रहे था। फिल्म मिस्टर इंडिया का जिंदगी की यही रीत है... वह गीत था। मुझे पर्सनल तौर पर उनका वह गीत काफी पसंद है। उस दौरान वह इस गाने को अपने अंदाज में गा रहे थे।
लेकिन बीच-बीच में उनकी लय दूसरी तरफ जा रही थी, मैंने इस पर गौर किया और कहा दा आपकी सिंगिंग का नोट बदल रहा, जो ओरिजिनल से थोड़ा अलग है। ये सुनकर वह बोले कि ओरिजिनल सॉन्ग को किसने गाया था, मैंने कहा आपने और यहां रिहर्सल कौन कर रहा है, मैंने फिर बोला आप। इसके बाद उन्होंने का तो भाई मुझे पता है कि न गाने को किस लय में गाना है ये मुझे मत सिखाओ।
गायकी असली उस्ताद थे किशोर दा
इस तरह से किशोर कुमार ने करारा जवाब देकर अनुपम खेर की बोलती बंद कर थी। इस वाक्ये से ये अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि किशोर दा हर तरीके से गाने को गा सकते थे। मालूम हो कि किशोर कुमार बतौर गायक किसी भी गाने को किसी भी तरह से गाने का हुनर रखते थे, फिर चाहें वो सैड, रोमांटिक या फिर डांसिंग सॉन्ग क्यों न हो। इस वजह से उन्हें इंडस्ट्री में गायकी का असली उस्ताद माना जाता है।
