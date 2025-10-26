Language
    Hemlata का प्रेम गीत दिल को पहुंचाता है सुकून, आज भी पॉपुलर है एक्ट्रेस रंजीता का ये सॉन्ग

    गानों का शौकिन कौन नहीं होता वहीं अगर बात पुराने गानों की हो तो बात ही अलग है। पुराने रोमांटिक सॉन्ग्स को लोग आज भी उतनी ही दिलचस्पी के साथ सुनते हैं उनके लिरिक्स आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। ऐसा ही एक गाना आज आपके लिए लेकर आए हैं जिसे मशहूर सिंगर हेमलता ने गाया है।

    हेमलता का ये रोमांटिक गीत दिल को पहुंचाता है सुकून

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर सिंगर हेमलता के गानों के करोड़ों लोग फैन हैं, उन्होंने भारतीय सिनेमा को कई बेहतरीन और यागदार गानों की सौगात दी है। वहीं हमारे देश में पुराने गानों का एक अलग ही क्रेज है खासकर क्लासिक रोमांटिक गानों का। उनके लिरिक्स आज भी लोगों के दिलों की सुकून पहुंचाने का काम करते हैं। ना सिर्फ पुरानी जनरेशन बल्कि आज की जनरेशन भी कई क्लासिक सॉन्ग्स को पसंद करती है। आज ऐसे ही एक गाने के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।

    Hemlata ये गाना आज भी है उतना ही पॉपुलर

    1978 में आए इस गाने को सिंगर हेमलता ने अपनी आवाज से सजाया था और रविंद्र जैन ने लिखा और इसे कंपोज किया था। यह गाना सचिन पिलगांवकर और रंजीता कौर पर फिल्माया गया था। गाने को उस वक्त जितना पसंद किया गया था यह आज भी उतना ही लोगों के दिलों पर राज करता है।

    कौन सा है ये गाना

    हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वो है अंखियों के झरोखों से। जी हां अंखियों के झरोखों से एक ऐसा गाना है जिसे आज की जनरेशन भी उतना ही पसंद करती है। इस गाने को अब तक यूट्यूब पर 228 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सॉन्ग आज भी कितना पॉपुलर है।

    दिलचस्प बात ये है कि इस गाने को लिखने और कंपोज करने वाले रविंद्र जैन जन्म से नेत्रहीन थे। उन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन गाने बनाए जिनमें सुन साहिबा सुन, जानेवाले ओ जानेवाले, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, मिलन अभी आधा अधूरा है, दे ना हो जाए कहीं, राम तेरी गंगा मैली हो गई, कौन दिसा में लेके, मुझे हक है शामिल हैं। साल 2015 में उनका निधन हो गया था।

