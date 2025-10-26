Hemlata का प्रेम गीत दिल को पहुंचाता है सुकून, आज भी पॉपुलर है एक्ट्रेस रंजीता का ये सॉन्ग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर सिंगर हेमलता के गानों के करोड़ों लोग फैन हैं, उन्होंने भारतीय सिनेमा को कई बेहतरीन और यागदार गानों की सौगात दी है। वहीं हमारे देश में पुराने गानों का एक अलग ही क्रेज है खासकर क्लासिक रोमांटिक गानों का। उनके लिरिक्स आज भी लोगों के दिलों की सुकून पहुंचाने का काम करते हैं। ना सिर्फ पुरानी जनरेशन बल्कि आज की जनरेशन भी कई क्लासिक सॉन्ग्स को पसंद करती है। आज ऐसे ही एक गाने के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।

Hemlata ये गाना आज भी है उतना ही पॉपुलर 1978 में आए इस गाने को सिंगर हेमलता ने अपनी आवाज से सजाया था और रविंद्र जैन ने लिखा और इसे कंपोज किया था। यह गाना सचिन पिलगांवकर और रंजीता कौर पर फिल्माया गया था। गाने को उस वक्त जितना पसंद किया गया था यह आज भी उतना ही लोगों के दिलों पर राज करता है।