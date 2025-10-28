Jackie Shroff ने खरीदी कस्टम-बिल्ट Toyota Hilux, शानदार अलॉय व्हील्स और LED लाइट्स जैसे फीचर्स से लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ अपनी अनूठी पर्सनैलिटी और कार कलेक्शन के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में कस्टम-बिल्ट Toyota Hilux खरीदी है। यह एक ऑफ-रोडिंग पिकअप ट्रक है। इस कस्टमाइज्ड Hilux की डिलीवरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें जैकी श्रॉफ अपनी नई गाड़ी को बाहर और अंदर से देखते हुए दिखाई दे रहे हैं।