    Jackie Shroff ने खरीदी कस्टम-बिल्ट Toyota Hilux, शानदार अलॉय व्हील्स और LED लाइट्स जैसे फीचर्स से लैस

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:15 PM (IST)

    बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ ने हाल ही में एक कस्टमाइज्ड टोयोटा हिलक्स खरीदी है, जिसका डिलीवरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह ऑफ-रोडिंग पिकअप ट्रक मेटैलिक ग्रे रंग में है और इसमें कई आफ्टरमार्केट एक्सेसरीज लगाई गई हैं।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ अपनी अनूठी पर्सनैलिटी और कार कलेक्शन के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में कस्टम-बिल्ट Toyota Hilux खरीदी है। यह एक ऑफ-रोडिंग पिकअप ट्रक है। इस कस्टमाइज्ड Hilux की डिलीवरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें जैकी श्रॉफ अपनी नई गाड़ी को बाहर और अंदर से देखते हुए दिखाई दे रहे हैं।

    Toyota Hilux की कस्टमाइजेशन

    जैकी श्रॉफ की कस्टमाइज Toyota Hilux का कलर मेटैलिक ग्रे शेड है, जो इसे एक मजबूत और रग्ड लुक देने का काम करता है। इसके अलावा, इसमें ए आफ्टरमार्केट अलॉय व्हील्स और आगे और पीछे आफ्टरमार्केट LED लाइट्स भी लगाई गई हैं। ये कस्टमाइजेशन इस पिकअप ट्रक को और भी स्टाइलिश और ऑफ-रोडिंग के लिए सक्षम बनाते हैं।

    Toyota Hilux के फीचर्स

    • Toyota Hilux काफी पॉपुलर ऑफ-रोड पिकअप ट्रक है, जो भारत में 28.02 लाख रुपये की शुरुआती कीमत से लेकर 35.85 लाख रुपये तक बिकती है। यह पिकअप ट्रक 2.8-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन से लैस है, जो 201 bhp की पावर और 500 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।
    • Hilux की ऑफ-रोडिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसमें 4X4 सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक रियर लॉकिंग डिफरेंशियल, हिल डीसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट और ABS, EBD, तथा ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

    जैकी श्रॉफ का कार कलेक्शन

    • जैकी श्रॉफ का कार कलेक्शन काफी दिलचस्प है। नई Toyota Hilux के अलावा, उनके पास Fiat 1100 सैडान भी है, जिसे उन्होंने सिलीवर शेड में रिस्टोर किया है और इसे वाइट-वॉल्ड टायर्स के साथ जोड़ा है, जो इसे एक क्लासिक लुक देते हैं।
    • इसके अलावा, उनके पास Jaguar XKR स्पोर्ट्स कूप भी है, जो ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन रंग में है और इसमें 5.0-लीटर सुपरचार्ज्ड V8 इंजन है, जो 510 PS की पावर और 625 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ ही, उनके पास Bentley Continental GT भी है, जिसमें 4.0-लीटर V8 इंजन है, जो 500 bhp की पावर और 660 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

     