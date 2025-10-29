Language
    गुमनामी के अंधेरे में जी रहा बचपन का सुपरहीरो 'जूनियर-जी', एक्टिंग से सालों से है दूर!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 12:27 PM (IST)

    जूनियर-जी (Junior G) इकलौता ऐसा शो है, जिसे लोगों ने अथाह प्रेम दिया। इस शो की पॉपुलैरिटी भी इतनी ज्यादा थी कि जब भी ये आता था तो लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे के घरों में इसे जाकर देखा करते थे। लेकिन जूनियर जी बनने वाला वो बच्चा अब कहां है? आखिर कहां गया वो एक्टर जिसने जूनियर जी बनकर हम सबको अनगिनत यादों का अनमोल तोहफा दिया है। आइए जानते हैं...

    कहां गया बचपन का सुपरहीरो जूनियर-जी?

    बचपन...जिसे हम सबने बड़े अच्छे से जिया है और जो 90 के दशक में पैदा हुए हैं, उनकी यादें तो कुछ और ही हैं। हम सब जानते हैं कि आजकल भले ही लोगों के फेवरेट Superhero हॉलीवुड के हों, लेकिन भारत में लोगों के लिए और खासकर 90's के बच्चों के लिए असली सुपरहीरो तो शक्तिमान और जूनियर जी ही हुआ करते थे। जूनियर जी इकलौता ऐसा शो है, जिसे लोगों ने अथाह प्रेम दिया। इस शो की पॉपुलैरिटी भी इतनी ज्यादा थी कि जब भी ये आता था तो लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे के घरों में इसे जाकर देखा करते थे। लेकिन जूनियर जी बनने वाला वो बच्चा अब कहां है? आखिर कहां गया वो एक्टर जिसने जूनियर जी बनकर हम सबको अनगिनत यादों का अनमोल तोहफा दिया है। आइए जानते हैं...

    एक्टिंग से दूर हैं एक्टर अमितेश कोचर
    दूरदर्शन पर उस दौर में जब जूनियर जी ने टीवी पर दस्तक दी तो हर किसी को शो से प्यार हो गया। हर बच्चे के जहन में जूनियर जी बस गया। शो में जूनियर जी का किरदार अमितेश कोचर ने निभाया था। जो शो में जूनियर जी के साथ-साथ गौरव भी बनते थे। शो में अमितेश को खूब पसंद किया गया। रातों-रात इस शो से अमितेश स्टार बन गए थे।

    लगभग तीन साल चलने के बाद मेकर्स ने अचानक इस शो को बंद कर दिया, जिससे इसके फैंस काफी नाराज और दुखी हो गए थे। वहीं इस शो के बाद अमितेश मानो टीवी से गायब ही हो गए। इसके बाद उन्हें ज्यादा टीवी पर भी नहीं देखा गया, लेकिन महज एक शो करने के बाद अमितेश ने जमकर पॉपुलैरिटी पाई और अब वो सालों से एक्टिंग से दूर हैं।

    यू-ट्यूब चैनल चलाते हैं अमितेश
    अमितेश कोचर अब बड़े हो गए हैं और अपना यू-ट्यूब चैनल चलाते हैं। वह ट्रैवल व्लॉगर बन गए हैं, जगह-जगह घूमते हैं और वीडियोज को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं। हालांकि पिछले 4 साल से वो यूट्यूब पर भी ज्यादा एक्टिव नहीं हैं। सोशल मीडिया पर भी उन्हें ज्यादा नहीं देखा गया है। हालांकि यूट्यूब पर उनके वो वीडियोज जरूर मौजूद हैं, जिनमें वो कई जगहों पर घूमने गए और व्लॉगिंग के जरिए उन्होंने उन जगहों के बारे में बताया।

    जूनियर-जी के बाद अमितेश ने क्यों छोड़ा टीवी?
    यू-ट्यूब पर ही अमितेश ने एक व्लॉग में ये किस्सा शेयर किया था कि उन्होंने आखिर जूनियर-जी को क्यों छोड़ा था। अमितेश ने बताया कि, उनका शो में करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा और शूटिंग के दौरान उन्हें कई बार चोट भी लगी और सेट पर उनके कई दोस्त भी बने, लेकिन अब वह किसी के भी टच में नहीं हैं।

    अमितेश ने ये भी बताया कि शो क्यों बंद हुआ, इसके बारे में भी उन्हें कुछ नहीं पता। बस उन्हें फोन आया कि शो अब बंद हो रहा है। अमितेश ने आगे शेयर किया था कि जूनियर जी के बाद भी उन्हें कुछ ऑफर आए, लेकिन उन्होंने वह नहीं किए, क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम थे और उन्हें उन पर फोकस करना था। एग्जाम के बाद उनकी मां का निधन हो गया और इसके बाद जो चीजें हुई सब खराब थी। इसलिए उन्होंने सबसे दूरी बना ली।

    हालांकि अमितेश यू-ट्यूब पर भी करीब 4 साल पहले ही एक्टिव थे, उसके बाद से वो कहां और क्या कर रहे हैं, इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हां आज भी हर कोई जूनियर-जी को मिस तो जरूर करता है।

     

