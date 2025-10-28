Rashmika Mandanna की साउथ फिल्ममेकर्स से बगावत? दीपिका के सपोर्ट में दिया ऐसा बयान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रश्मिका मंदाना अपनी अपकमिंग फिल्म द गर्लफ्रेंड के प्रमोशन में बिजी हैं। एक इवेंट के दौरान फिल्म के निर्माता एसकेएन ने रश्मिका मंदाना की तारीफ की और कहा कि वह एकमात्र ऐसी अदाकारा हैं जो काम के लिए लिमिटेड घंटों की शर्त नहीं रखती। इस बीच रश्मिका का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि बिना किसी निर्धारित काम के घंटे के खुद पर जरूरत से ज्यादा काम करना उनके लिए सही नहीं था। उन्होंने विजय देवरकोंडा से शादी से पहले फैमिली शुरू करने की इच्छा भी जताई।

9-5 वर्किंग शिफ्ट को किया सपोर्ट जब रश्मिका से व्यवस्थित वर्किंग टाइम के बारे में बातचीत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वह जरूरत से ज्यादा काम करती हैं और किसी को भी ऐसा करने की सलाह नहीं देतीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि एक निश्चित समय रखना बेहतर है, उन्होंने कहा, 'मैं जरूरत से ज्यादा काम करती हूं और मैं आपको बता रही हूं कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। यह टिकाऊ नहीं है, ऐसा न करें। वही करें जो आपके लिए आरामदायक हो, वही करें जो आपके लिए सही हो, 8 घंटों की नींद पूरी करें, 9-10 घंटों की नींद भी पूरी करें, क्योंकि यकीन मानिए, इससे आपको बाद में पैसे की बचत होगी। मैंने हाल ही में काम के घंटों को लेकर ऐसी कई बातचीत देखी हैं। मैंने दोनों ही किया है और मैं आपको बता रही हूं कि क्या ज्यादा सही है'।

दीपिका पादुकोण द्वारा कथित तौर पर 8 घंटे की शिफ्ट की मांग के कारण दो तेलुगु फिल्मों - स्पिरिट और कल्कि 2898 एडी के सीक्वल - से बाहर होने के बाद निर्माता एसकेएन ने रश्मिका की तारीफ की कि उन्होंने काम के घंटे नहीं मांगे। उन्होंने कहा, 'ऐसे समय में जब इस बात पर बहस चल रही है कि कितने घंटे काम करना चाहिए, पूरे भारत में एक ही हीरोइन है जो जितने घंटे काम करने को तैयार है। वह काम को घंटों के लिहाज से नहीं, बल्कि प्यार से देखती है। उसकी प्रतिबद्धता समय के प्रति है, न कि किसी सीमा के प्रति। यही वजह है कि सभी को रश्मिका परिवार का हिस्सा लगती है'।