    Deepika Padukone की साउथ इंडस्ट्री में बनी नेगेटिव इमेज, रश्मिका की तारीफ कर 'मस्तानी' पर प्रोड्यूसर का ताना

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 02:09 PM (IST)

    South Producer On Deepika Padukone: रश्मिका मंदाना अपकमिंग फिल्म द गर्लफ्रेंड के प्रमोशन में बिजी हैं। इसी फिल्म के इवेंट के दौरान प्रोड्यूसर एसकेएन ने रश्मिका की तारीफ करते हुए कहा कि वे एकमात्र अभिनेत्री हैं जो काम में सीमित वर्किंग घंटों की डिमांड नहीं करती।

    साउथ प्रोड्यूसर ने दीपिका पादुकोण पर साधा निशाना

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। दीपिका पादुकोण दो बड़ी साउथ इंडियन फिल्मों संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' और नाग अश्विन की 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल, से बाहर होने के बाद से सुर्खियों में हैं। तब से, इंडस्ट्री में एक्ट्रेस की कथित तौर पर 8 घंटे की वर्क शिफ्ट की मांग को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हालांकि इंडस्ट्री के कई लोगों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

    हाल ही में निर्माता एसकेएन ने रश्मिका मंदाना की आगामी तेलुगु फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के एक इवेंट में कहा कि रश्मिका की तारीफ करते हुए कहा कि वे 'एकमात्र अभिनेत्री' हैं जो काम में इस तरह की कोई डिमांड नहीं रखती। इवेंट में निर्माता एसकेएन भी मंच पर नजर आए और उन्होंने रश्मिका की तारीफ की कि उन्होंने काम के लिए कोई वर्किंग घंटों पर बात नहीं की। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन दीपिका के कथित 8 घंटे काम करने के अनुरोध का स्पष्ट रूप से जिक्र करते हुए कहा, 'ऐसे समय में जब इस बात पर बहस चल रही है कि कितने घंटे काम करना चाहिए, पूरे भारत में केवल एक ही हीरोइन है जो जरूरत पड़ने पर जितने घंटे काम करने को तैयार है'।

    उन्होंने कहा, 'वह (रश्मिका मंदाना) काम को घंटों के लिहाज से नहीं, बल्कि प्यार से देखती हैं। उनकी प्रतिबद्धता समय को लेकर है, न कि किसी सीमा को लेकर। यही वजह है कि सभी को लगता है कि रश्मिका परिवार का हिस्सा हैं।

    काम की बात करें तो, रश्मिका मंदाना के लिए यह साल काफी बिजी रहा है। वह इस साल बॉलीवुड फिल्मों जैसे छावा, सिकंदर और हाल ही में थामा में नजर आईं, साथ ही तेलुगु और तमिल में कुबेर भी। इसके बाद, वह द गर्लफ्रेंड में नजर आएंगी, जो 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। इसके अलावा, उनके पास कॉकटेल 2 और मायसा भी हैं।

    दीपिका ने अपनी बेटी के जन्म के बाद 8 घंटे की शिफ्ट की मांग करने के कारण स्पिरिट और कल्कि 2898 AD के सीक्वल से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा, 'एक महिला होने के नाते, अगर यह दबाव डालने जैसा लग रहा है, तो ऐसा ही है'। दीपिका ने यह भी कहा कि कैसे इंडस्ट्री के कई बड़े मेल एक्टर्स सालों से बिना किसी नेगेटिव सुर्खियों के 8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं'। अब यह मुद्दा इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया है।

