Deepika Padukone की साउथ इंडस्ट्री में बनी नेगेटिव इमेज, रश्मिका की तारीफ कर 'मस्तानी' पर प्रोड्यूसर का ताना

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। दीपिका पादुकोण दो बड़ी साउथ इंडियन फिल्मों संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' और नाग अश्विन की 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल, से बाहर होने के बाद से सुर्खियों में हैं। तब से, इंडस्ट्री में एक्ट्रेस की कथित तौर पर 8 घंटे की वर्क शिफ्ट की मांग को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हालांकि इंडस्ट्री के कई लोगों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

हाल ही में निर्माता एसकेएन ने रश्मिका मंदाना की आगामी तेलुगु फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के एक इवेंट में कहा कि रश्मिका की तारीफ करते हुए कहा कि वे 'एकमात्र अभिनेत्री' हैं जो काम में इस तरह की कोई डिमांड नहीं रखती। इवेंट में निर्माता एसकेएन भी मंच पर नजर आए और उन्होंने रश्मिका की तारीफ की कि उन्होंने काम के लिए कोई वर्किंग घंटों पर बात नहीं की। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन दीपिका के कथित 8 घंटे काम करने के अनुरोध का स्पष्ट रूप से जिक्र करते हुए कहा, 'ऐसे समय में जब इस बात पर बहस चल रही है कि कितने घंटे काम करना चाहिए, पूरे भारत में केवल एक ही हीरोइन है जो जरूरत पड़ने पर जितने घंटे काम करने को तैयार है'।

काम की बात करें तो, रश्मिका मंदाना के लिए यह साल काफी बिजी रहा है। वह इस साल बॉलीवुड फिल्मों जैसे छावा, सिकंदर और हाल ही में थामा में नजर आईं, साथ ही तेलुगु और तमिल में कुबेर भी। इसके बाद, वह द गर्लफ्रेंड में नजर आएंगी, जो 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। इसके अलावा, उनके पास कॉकटेल 2 और मायसा भी हैं।