Dharmendra Biopic: इस सुपरस्टार को अपने किरदार में देखना चाहते हैं ही-मैन, 100 से ज्यादा फिल्मों में कर चुका है काम
Dharmendra Biopic: धर्मेंद्र ने एक बार इच्छा व्यक्त की थी कि यदि कभी उनकी बायोपिक बने तो वह अपनी भूमिका किस बॉलीवुड अभिनेता को निभाते हुए देखेंगे? दिलचस्प बात ये है कि उनकी बायोपिक के लिए उन्होंने उनके बेटे सनी और बॉबी देओल का नाम नहीं लिया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा सितारों में से एक हैं, जिनके चार्म और टैलेंट ने छह दशकों से अधिक समय तक दिलों पर राज किया है। 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके इस अभिनेता का सिनेमाई सफर किसी महान उपलब्धि से कम नहीं रहा है। फैंस उन्हें प्यार से बॉलीवुड का ही-मैन कहते हैं।
जबकि उनके बेटे सनी और बॉबी देओल ने गर्व के साथ उनकी विरासत को आगे बढ़ाया है, अनुभवी अभिनेता ने एक बार खुलासा किया था कि अगर कभी उनके जीवन पर कोई बायोपिक बनती है तो वह किस सुपरस्टार को अपने किरदार में देखना चाहेंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपने बेटों सनी देओल या बॉबी देओल का नाम नहीं लिया।
इस सुपरस्टार को अपनी बायोपिक में चाहते हैं धर्मेंद्र
जवाब सुनकर आप चौंक सकते हैं। वह कोई और नहीं, बल्कि सलमान खान हैं। जी हां, धर्मेंद्र का मानना है कि सलमान ही पर्दे पर उनका किरदार निभाने के लिए सबसे सही च्वाइस होंगे। अपनी फिल्म सेकंड हैंड हसबैंड के प्रमोशन के दौरान एक पुराने इंटरव्यू में, दिग्गज अभिनेता ने कहा था, 'मुझे लगता है कि सलमान ये कर सकते हैं। सलमान बहुत प्यारे हैं। उनकी कुछ आदतें मेरी तरह हैं। वो मुझ पर फिदा हो गए हैं'।
सलमान खान हमेशा से धर्मेंद्र के फैन रहे हैं। वह अक्सर उन्हें पर्दे पर और पर्दे के बाहर, अपनी प्रेरणा बताते हैं। कॉफी विद करण में धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल ने कहा कि सलमान अपने पिता से सच्चा प्यार करते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। बॉबी ने बताया कि उनका रिश्ता बेहद पवित्र और सम्मान से भरा है। उन्होंने कहा, 'सलमान हमेशा मेरे साथ रहे हैं। वह मेरे पिता से बेहद प्यार करते हैं। सलमान और पापा के बीच का रिश्ता एक-दूसरे के प्रति सम्मान और प्रशंसा से भरा है।
2018 में यमला पगला दीवाना 2 के प्रचार के दौरान, धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल ने अपने पिता की बायोपिक की संभावना का संकेत दिया था। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 में हुआ था। इस साल वे अपना 90वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। दिग्गज एक्टर ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के, आंखें, शिकार, आया सावन झूम के, शोले, अनुपमा जैसी कई मशहूर फिल्मों में काम किया है।
