Dharmendra Biopic: इस सुपरस्टार को अपने किरदार में देखना चाहते हैं ही-मैन, 100 से ज्यादा फिल्मों में कर चुका है काम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा सितारों में से एक हैं, जिनके चार्म और टैलेंट ने छह दशकों से अधिक समय तक दिलों पर राज किया है। 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके इस अभिनेता का सिनेमाई सफर किसी महान उपलब्धि से कम नहीं रहा है। फैंस उन्हें प्यार से बॉलीवुड का ही-मैन कहते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जबकि उनके बेटे सनी और बॉबी देओल ने गर्व के साथ उनकी विरासत को आगे बढ़ाया है, अनुभवी अभिनेता ने एक बार खुलासा किया था कि अगर कभी उनके जीवन पर कोई बायोपिक बनती है तो वह किस सुपरस्टार को अपने किरदार में देखना चाहेंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपने बेटों सनी देओल या बॉबी देओल का नाम नहीं लिया।

सलमान खान हमेशा से धर्मेंद्र के फैन रहे हैं। वह अक्सर उन्हें पर्दे पर और पर्दे के बाहर, अपनी प्रेरणा बताते हैं। कॉफी विद करण में धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल ने कहा कि सलमान अपने पिता से सच्चा प्यार करते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। बॉबी ने बताया कि उनका रिश्ता बेहद पवित्र और सम्मान से भरा है। उन्होंने कहा, 'सलमान हमेशा मेरे साथ रहे हैं। वह मेरे पिता से बेहद प्यार करते हैं। सलमान और पापा के बीच का रिश्ता एक-दूसरे के प्रति सम्मान और प्रशंसा से भरा है।