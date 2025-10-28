Language
    गुमनामी में जी रहा 90's का ये हैंडसम हीरो...कभी शाहरुख से था कॉम्पटीशन, एक हादसे से करियर हुआ बर्बाद!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 12:10 PM (IST)

    बॉलीवुड में ऐसे कई अभिनेता आए जिन्होंने 90 के दशक में खूब पॉपुलैरिटी पाई। इन्हीं में से एक अभिनेता हुए जिनका नाम है चंद्रचूड़ सिंह (chandrachur singh)। लेकिन चंद्रचूड़ सिंह का करियर एक हादसे के चलते बर्बाद हो गया और आलम ये रहा कि वो धीरे-धीरे बॉलीवुड से गायब हो गए। 

    पर्दे पर चॉकलेटी हीरो बनकर बनाई पहचान

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. हिंदी सिनेमा में ऐसे कई अभिनेता हैं, जिन्होंने अपने दूसरे करियर को छोड़कर नए करियर पर फोकस किया। अब वो बात और है उनका ये करियर भी उनका ज्यादा अच्छा साथ देकर नहीं गया। इन अभिनेताओं की सूची में आते हैं चंद्रचूड़ सिंह। वही चंद्रचूड़ सिंह जिन्होंने अपनी मुस्कान, अपने लुक्स और अपने स्टाइल से सबका दिल जीता था। एक वक्त ऐसा आया कि उनकी तुलना सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार समेत कई बड़े स्टार्स से होने लगी थी, लेकिन अफसोस धीरे-धीरे उनका फिल्मी करियर ठंडे बस्ते में चला गया और एक वक्त ऐसा आया कि चंद्रचूड़ सिंह बॉलीवुड से गायब हो गए और अब वो लगभग बॉलीवुड से गुमनाम हो गए हैं। हालांकि एक हादसा भी उनके फ्लॉप करियर के लिए जिम्मेदार है।

    UPSC की तैयारी छोड़ बने एक्टर
    चंद्रचूड़ सिंह एक्टर बनने से पहले एक IAS ऑफिसर बनने का सपना देख रहे थे। उन्हें लगता था कि शायद अच्छी पढ़ाई और मेहनत के दम पर वो बड़े अफसर बन जाएंगे लेकिन एक्टिंग में दिलचस्पी उन्हें बॉलीवुड की ओर खींच लाई। साल 1990 में उन्होंने फिल्म आवारगी में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया।

    इसके बाद धीरे-धीरे वो बॉलीवुड में अपने कदम जमाने लगे और फिर उन्होंने साल 1996 में 'तेरे मेरे सपने' से एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इस फिल्म को अमिताभ बच्चन की कंपनी के बैनर तले बनाया गया था। इस फिल्म के बाद उन्हें कई और फिल्मों के ऑफर मिलने लगे और इसी बीच उन्होंने फिल्म माचिस में काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर का अवॉर्ड भी मिला।

    chandra

    ऐश्वर्या-शाहरुख समेत कई स्टार्स संग किया काम
    चंद्रचूड़ सिंह के करियर की गाड़ी अबचल पड़ी थी। उन्हें लगने लगा था कि उनकी चॉकलेटी बॉय वाली इमेज उनके लिए फायमेंद साबित हो रही है। फिर उन्हें फिल्म 'दागः द फायर' मिली। इस फिल्म में वो संजय दत्त के साथ थे और ये फिल्म भी खूब पसंद की गई। इसके बाद उन्होंने 'क्या कहना' में प्रीति जिंटा के साथ काम किया और फिल्म का 'ऐ दिल लाया है बहार' अब भी काफी पॉपुलर है।

    इस फिल्म के बाद उन्हें एक और फिल्म मिली और ये फिल्म थी 'जोश'। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान के साथ नजर आए। फिल्म में उन्होंने ऐश्वर्या के साथ रोमांस किया। फिल्म के गाने हिट रहे और फिल्म भी खूब पसंद की गई। इस फिल्म के बाद उन्हें बॉलीवुड में एक हिट एक्टर का टैग मिल चुका था। उन्होंने फिर कई और फिल्मों में भी काम किया, जिसमें 'आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपैया' भी शामिल है। लेकिन किस्मत को शायक कुछ और ही मंजूर था।

    chandra aish

    एक हादसे ने बदल दी चंद्रचूड़ की जिंदगी
    फिल्मों में हिट हुए चंद्रचूड़ सिंह को ये नहीं पता था कि उनकी जिंदगी अब यू-टर्न लेने वाली है। दरअसल गोवा में चंद्रचूड़ वॉटर स्कीइंग कर रहे थे और उनकी पकड़ छूट गई। स्पीडबोट तेज़ गति से आगे बढ़ रही थी और एक्सीडेंट में उनका दाहिना हाथ टूट गया। इस हादसे के बाद उनकी कई फिल्मों की शूटिंग लाइनअप थी, वो सारी रुक गईं।

    करीब 10 साल तक चंद्रचूड़ ने इस हादसे का दर्द झेला और नतीजा ये रहा कि उनका करियर ठप्प हो गया। जब चंद्रचूड़ वापस आए तबतक काफी देर हो चुकी थी। छोटे-मोटे रोल करके वो अपना गुजारा करते रहे लेकिन बात नहीं बनी।

    चंद्रचूड़ कई सालों से अच्छे काम की तलाश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसा किरदार वो चाहते हैं वैसे किरदार नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने साल 2022 में अक्षय कुमार के साथ कठपुतली में आखिरी बार काम किया था। वहीं जल्द ही वो हुमा कुरैशी के साथ 'बयान' में दिखने वाले हैं।

    chandrachur singh

    पर्सनल लाइफ की बात करें तो चंद्रचूड़ सिंह एक रजवाड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता एमएलए रह चुके हैं तो वहीं उनकी मां ओडिशा के बलांगीर के महाराजा के बेटी थीं। साल 1990 में चंद्रचूड़ ने शादी की थी लेकिन वो अपनी पत्नी से सालों पहले अलग हो चुके हैं। अब 54 साल की उम्र में अकेले ही वो अपने बेटे को पाल रहे हैं।

