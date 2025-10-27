दीवाली पर Amitabh Bachchan ने स्टाफ को दिये सिर्फ 10000 रुपये, भड़क गए लोग!
हाल ही में पूरे देश में दीवाली (Diwli 2025) का जश्न मनाया गया है। इस खास त्योहार पर सभी ने अपने चाहने वालों को खास तोहफे दिए। इसी बीच एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के घर के बाहर का है। बताया जा रहा है कि अमिताभ ने दीवाली पर अपने स्टाफ को इतने कम पैसे दिए कि इंटरनेट पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. पूरे देश में हाल ही में दीवाली का त्योहार मनाया गया है। हर तरफ दीवाली की धूम देखने को मिली। आम जनता से लेकर बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों ने भी इस त्योहार को धूमधाम से सेलिब्रेट किया है। दीवाली पर तोहफों की बौछार भी लोगों पर खूब होती है। बॉलीवुड में भी दीवाली पर स्टार्स ने अपने खास लोगों को खास तोहफे दिए हैं, लेकिन हाल ही में एक खबर ऐसी आई है, जिसने इंटरनेट के यूजर्स को खफा कर दिया है और ये खबर जुड़ी है अमिताभ बच्चन से। दरअसल कहा गया है कि दीवाली पर अमिताभ बच्चन ने अपने स्टाफ को कुछ ऐसा दिया कि लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया।
दीवाली पर अमिताभ ने स्टाफ को दिये सिर्फ 10 हजार
दरअसल सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक यूजर द्वारा बताया जा रहा है कि कैसे अमिताभ बच्चन ने अपने स्टाफ को दीवाली पर 10 हजार रुपए दिये हैं। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक कंटेंट क्रिएटर अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित घर के बाहर पहुंचता है, जहां वो अमिताभ बच्चन के स्टाफ से बातचीत करता है। इस वीडियो में क्रिएटर अमिताभ के स्टाफ से पूछता है कि आपको क्या मिला है और फिर वो कहता है कि, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि, यहां मिठाई बांटी जा रही है। ये अमिताभ बच्चन का घर है। इसके बाद वीडियो में एक स्टाफ सदस्य बताता है कि मिठाई के साथ-साथ नकद राशि भी दी गई। जब उससे पूछा गया कि कितने पैसे मिले, तो अमिताभ के स्टाफ ने जवाब दिया कि, '10,000 रुपये और मिठाई का डिब्बा'।
यह भी पढ़ें- बुढ़ापे में अकेले रह गया मधुबाला का ये सुपरस्टार हीरो, बच्चों ने अकेला छोड़ा, सर ढकने के लिए नहीं थी छत!
View this post on Instagram
इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अमिताभ बच्चन को काफी ट्रोल कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि आखिरकार इतने पैसे देने की भी क्या जरूरत थी। लोगों का कहना है कि अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार हैं और इस हिसाब से महज 10 हजार की राशि काफी कम है। अब सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो आया तो ये आते ही वायरल हो गया। हालांकि ये लोग कौन हैं और क्या वाकई में ये सभी अमिताभ बच्चन के स्टाफ मेंबर हैं, इस बात की कोई जानकारी नहीं है और ना ही दैनिक जागरण इसकी पुष्टि करता है।
यह भी पढ़ें- जब कंगाल होकर सड़क पर आ गए थे Amitabh Bachchan, 1 रुपए की फीस लेकर इस फिल्म ने बदली किस्मत!
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।