दीवाली पर Amitabh Bachchan ने स्टाफ को दिये सिर्फ 10000 रुपये, भड़क गए लोग!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. पूरे देश में हाल ही में दीवाली का त्योहार मनाया गया है। हर तरफ दीवाली की धूम देखने को मिली। आम जनता से लेकर बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों ने भी इस त्योहार को धूमधाम से सेलिब्रेट किया है। दीवाली पर तोहफों की बौछार भी लोगों पर खूब होती है। बॉलीवुड में भी दीवाली पर स्टार्स ने अपने खास लोगों को खास तोहफे दिए हैं, लेकिन हाल ही में एक खबर ऐसी आई है, जिसने इंटरनेट के यूजर्स को खफा कर दिया है और ये खबर जुड़ी है अमिताभ बच्चन से। दरअसल कहा गया है कि दीवाली पर अमिताभ बच्चन ने अपने स्टाफ को कुछ ऐसा दिया कि लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया।

